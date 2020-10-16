過來人王婆婆料12港人情況更嚴峻 國安或分開拘留 軟硬兼施套抗爭情報

12港人被送中逾月音訊全無。過去一年多在內地經歷被拘留、全天候監視的王婆婆，以過來人身份指出，12港人面對的情況只會比她更為嚴峻，估計他們要面對國安軟硬兼施「套料」、強行灌輸愛國教育外，更要面對國安利用「離間計」分裂他們。

王婆婆因無力在港置業，只能居於早年在內地購買的物業，因而每次參與香港社運都要花上最少3小時在交通上，不過她強調自己在內地完全沒有政治聯繫，更從沒想過會被內地國安拘留逾1年。

12港人被送中一事，她在內地經歷取保候審期時已知悉。她估計國安會用盡一切方法、軟硬兼施向他們「套料」，譬如一時裝出一副好友身份向他們閒談，一時又以訓話形式強迫，並且向他們灌輸愛國教育。

王婆婆更估計，內地當局可能會把12名港青分派往不同省份的派出所或拘留所，不會讓他們有機會碰頭或商量對策，以削弱他們的意志，「（甚至）希望佢哋可以互相篤背脊」，令內地有關當局能透過他們掌握更多香港抗爭運動的情報資料。

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「裏面叫天不應，叫地不聞」

曾被內地國安羈留近一個半月的王婆婆不諱言，該12名港青將難以得到外界幫助：「無（人可以幫到佢哋）㗎，裏面係叫天不應，叫地不聞 」，「邊個可以幫到佢哋？佢（國安）唔會畀你聯絡到外面嘅人。」她又以在深圳第三看守所的所見所聞舉例指，拘留室內有一名被捕者已被監禁3年或以上，約8名被捕者被監禁2年或以上，而他們全部都沒有機會與家人見面。

王婆婆相信，在內地消息封閉下，港人將難以監察12名港青的情況，難以提供協助，更遑論寄信給他們。一直有關注該12名港青情況的王婆婆形容，相信他們難以避免要接受不同形式的愛國教育，故她每次想起12人被送中一事都會眼泛淚光，不停思忖：「點解要係一班年青人（受罪）……」

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