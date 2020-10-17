警一晚向87酒客發限聚令告票 司局長抗疫為名硬銷電子貨幣取代現金交易

尖沙嘴China Secret酒吧感染群組繼續擴大，政府上周起於中環、灣仔及尖沙嘴等酒吧區設流動車派發樣本瓶，食環署亦與警方加強巡查餐飲業務處所，並採取聯合執法行動，今日（17日）凌晨時分巡查灣仔區10間酒吧及樓上食肆，檢控兩間樓上餐飲業務處及酒吧負責人，警方並向87名樓上酒吧顧客發出599G限聚令告票。

食衞局局長陳肇始表示，暫時不考慮關閉酒吧，惟要求安排員工接受檢測、做好店內空氣流轉，以及減少現金交易及記錄顧客資料等。

警向87名樓上吧酒客發限聚令告票

食環署與警方今晨之聯合行動，巡查灣仔區10間酒吧及樓上食肆等餐飲業務處所並執法，分別向登龍街一間樓上餐飲業務處所的負責人，及謝斐道一間樓上酒吧負責人檢控，包括在准許時間以外（即午夜12時至上午4時59分）售賣或供應在處所內進食或飲用的食物或飲品、處所內員工沒有佩戴口罩、處所內顧客數目超過該處所通常座位數目的一半，以及桌子之間距離少於1.5米等。

警方同時向87名樓上酒吧顧客發599G章限聚令告票（《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》）。根據《規例》，違反規定及限制者屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁６個月。

倡酒吧以電子錢包取代現金

此外，食物及衞生局局長陳肇始今日接受傳媒訪問時表示，因應出現酒吧小型群組，政府上周起於中環、灣仔及尖沙嘴等酒吧區設流動車派發樣本瓶，本周末流動車會再去到堅尼地城及九龍酒吧區，亦會有人員進入酒吧派發樣本瓶。

陳肇始續指，暫時不考慮關閉酒吧，政府早前曾與酒吧業界開會，要求安排員工接受檢測、做好店內空氣流轉、減少現金交易及記錄顧客資料等，當局會亦針對確保店舖符合每枱人數上限加強巡查。她在now節目《大鳴大放》指，與酒吧業界開會，商討加強預防措施：「除遵守599F裏面所有規例外，佢哋都要做額外措施，例如酒吧裏面嘅空氣流轉係唔係達到專家標準、畀錢嘅時候係唔係現金交易（電子錢包）。係，電子錢包。」

司長局長齊推電子貨幣 指現金付款有傳播風險

政府繼推健康碼之後，再力推電子貨幣，令外間憂慮以防疫為名，監控為實。早於上月，陳肇始已指出在疫情「新常態」下，要推動在不同處所和日常活動，加入更多預防感染措施，她以街市為例，稱現金付款有傳播風險，當局會研究不用現金交易的平台。

其後政務司司長張建宗在抗疫記者會上，再次提到以電子貨幣取代現金，他稱：「唔好用現金喇，用電子嘅，作為新常態保障我哋公眾健康嘅防疫抗疫措施，呢點值得大家留意。」表示為提升防疫抗疫能力，政府計劃提供一筆過資助，在食環署轄下街市攤檔推行「非接觸式付款」，計劃已接受報名，至下月30日截至。街市檔位包括熟食檔位租戶每檔可獲5,000元劃一資助。

公務員事務局局長聶德權今日亦於其fb專頁出帖，稱登獅子山分享抗疫正能量，續指下山後趁回家前到街市買餸，「順道觀察防疫措施和使用非接觸性付款方法的情況」，推電子貨幣不遺餘力。

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