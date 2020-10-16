【本報訊】加拿大118個公民社會組織及跨黨派國會議員前天發表聯合聲明，促請加國政府推出即時措施營救香港人，包括設立「安全港計劃」以特快程序為可能面對政治迫害的港人、身處加拿大的香港學生及工人提供永久居留權及保護，並制裁有份訂立「港版國安法」的中港官員。

港加聯主席馮玉蘭表示，任何曾參與示威活動的香港市民在「港版國安法」生效後都可能被秋後算賬，於是他們提出「安全港計劃」，要求加國政府為處境危險的港人提供永久居留權及保護。

建議助護照被沒收港人離開

他們計劃建議政府列在港已遭政治檢控、護照被沒收的港人為「必須旅客」，提供出入境文件助他們離港，並讓已身處加拿大申請政治庇護的港人逐步成為合法永久居民，以及允許曾在加拿大聲援香港示威、回港有可能被指控勾結外國勢力的香港留學生及高技術勞工定居。

聲明亦要求政府引用馬格尼茨基人權問責法，制裁有份訂立港版國安法的中港官員，包括禁止官員及其家屬入境和凍結其資產。溫支聯主席李美寶認為，美國已對中港官員實施制裁傳達了有效訊息，讓中港政府知道侵害人權有嚴重後果。

曾參加聲援香港民主的活動的在加香港留學生「Brave」在記者會上表示，他的香港身份證已經過期，留學簽證及護照亦將到期，必須透過中國駐加拿大領事館續領護照，但擔心自己已觸犯「國安法」，故取消續領護照念頭，並懇請加國政府保護與他處境相似的留學生和香港前線手足。新民主黨下議院議員關慧貞則促請政府從移民政策入手，包括擴闊港人團聚移民資格，讓加籍居民申請在港的兄弟姊妹移民，亦要求為難民重開邊境。

另外，保守黨下議院議員趙錦榮、上議院議員郝薩科斯、綠黨黨魁梅伊、上議院獨立議員麥克菲德蘭及聯邦前司法部部長科特勒均批評現屆政府不論在香港、新疆、加拿大前外交官康明凱和商人斯帕沃在中國被捕等事件上均「說多過做」，促請政府坐言起行。

中國駐加大使叢培武同日警告加政府不要為香港人提供政治庇護，形容此舉等同干涉中國內政，稱「如加方真的在乎香港安定繁榮、30萬居港加人和在港加拿大企業的安全和健康，就應協助打擊暴力罪行」。加拿大香港聯盟行政總裁王卓妍批評叢培武的言論是直接恐嚇所有加人，認為這正正是港人要尋求庇護的原因。