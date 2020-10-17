「私了」持磚內地男 三人認罪

【本報訊】去年10月5日蒙面法生效當日旺角有示威，一名內地旅客涉拍示威者「大頭照」而被「私了」。警方拘控涉案三男女，三人昨在區院認罪。其中年近六旬清潔工稱當晚為保護青年示威者，帶金屬棒到場，後發現內地遊客手執磚頭，大叫「你做乜拎磚頭？放低」，跟着毆打對方；同晚再打另一名搬路障男子。

另一事主被當便衣

三名被告為羅偉華（57歲）、黃綺婷（23歲）及埃及籍Ahmed Fawzi Elsayed Soliman（36歲），同被控蓄意嚴重傷人罪，涉遊客X，羅認罪，另兩人改認較輕的傷人罪。羅另承認一項蓄意嚴重傷人罪，涉搬路障的Y。

涉案29歲X當晚途經亞皆老街時被認出是內地人，他拿着磚頭，遭約30名黑衣人包圍及襲擊，羅用棍打X手，黃開傘並推X，第三被告則踢X；X眼皮、耳、肩膊、臀及四肢受傷。另一名事主45歲的Y則跟朋友飲酒後乘的士遇路障，他下車搬路障後回家，被黑衣人誤以為是警員，被竹棍襲擊，羅棒打Y兩次。朋友稱Y飲醉酒，襲擊才停止。兩傷者已康復。

辯方求情指羅為保護青年人，故帶同工作時撿獲的金屬棒到場，他見X拿着磚，一時憤怒犯案。黃僅開傘及推X一下；第三被告當晚只是落街買煙，聽到有人指X打人，他才踢X。三名被告還柙至本月28日判刑。

案件編號：DCCC154/20