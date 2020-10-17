公院一日兩宗激光眼科事故 涉事病人視力下降

醫管局公佈，大埔那打素醫院及東區醫院的專科門診，本月均發生涉及黃斑激光治療程序事件，出現儀器激光能量較預期高、及「右眼當左眼醫」情況，其中1名病人事後出現黃斑水腫增多及輕微視力下降情況。醫管局就事件向公眾致歉，兩院將成立委員會調查事件，8周內提交報告。有眼科專科醫生指出，涉事激光治療程序可用作治療黃斑水腫，多由糖尿病及血管閉塞等引起，病人事後病情惡化未必與事件有關。

大埔那打素病人黃斑水腫增多

第一宗事件中，病人本月12日於大埔那打素醫院專科門診接受黃斑激光治療程序，其間醫生發現儀器發出的激光能量較原定高，之後亦發現微脈沖激光設定出現偏差。醫生重新調校儀器至合適水平後，繼續餘下程序。

病人2日後回醫院檢查，發現出現黃斑水腫增多及輕微視力下降情況，醫生向病人解釋事件，並安排作跟進治療及進一步檢查。

東區醫院誤向非接受治療的右眼發激光

另一宗事件同樣發生於本月12日，一名病人到東區醫院專科門診接受左眼黃斑激光治療程序，由護士於病人左眼眼角畫上記號，及滴入治療前藥物，再由眼科服務助理為病人左眼滴入麻醉藥水，並根據醫生指示在治療期間將治療室燈光調暗。

然而程序開始後，醫生向病人右眼注入數發激光，醫生發現失誤後隨即停止程序，重新調整儀器至正確位置，然後完成左眼治療。病人當時未出現不適，獲安排昨日（16日）覆診，暫未出現任何不良症狀。

醫管局指，兩間醫院已向病人交代情況，並就事件向病人致歉，兩院會分別成立根源分析委員會調查事件及作出改善建議，8周內向局方提交報告。醫管局就事件向公眾致歉，將由眼科統籌委員會會跟進兩院報告，監察醫院改善，避免發生同類事件。

專科醫生：激光能量強度按照病情而定

眼科專科醫生賴旭佑指出，黃斑激光治療程序可用作治療多種黃斑病發，如黃斑水腫等，主要由糖尿病及血管閉塞等病因引起，以激光照射疏通血管。一般而言，程序中的激光能量強度並無指定水平，會按照病人病情而定，程序期間亦會由弱至強逐漸提高能量強度。

賴指，第一宗事件中病人事後出現黃斑水腫增多及輕微視力下降，有機會源自病人本身病情，例如糖尿病惡化等，未必與激光強度有關。他亦指，進行激光治療前，醫護須有核對程序，包括病人身份及治療位置等。

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