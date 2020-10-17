勞工處呼籲：公司彈性放重陽免聚眾

【本報訊】本月25日重陽節，孝子賢孫掃墓或增加傳播病毒風險，勞工處呼籲僱主盡早與僱員協商，彈性放取法定假日，讓僱員在節日前後往掃墓，避免造成人潮。中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，僱員難以遷就全家人同日掃墓，而且過去掃墓人士亦會提早掃墓避開人潮的做法，在企業角度，僱員在假日上班亦無事可做，「客同供應商都放假」。

今年重陽節是本月25日星期日，掃墓人士料會把握當天、翌日補假及前一天的星期六登山掃墓。不過，勞工處呼籲僱主彈性安排僱員放取重陽節法定假日，並盡早協商，讓僱員可在節日前後往掃墓，避免構成人潮，減低播毒風險。

勞工處表示，僱主可按《僱傭條例》的規定預先通知僱員，在法定假日的前後60天內，安排另定假日，而如僱主僱員雙方同意，僱主可在法定假日或另定假日的前後30天內，安排代替假日。

中小企：難以實行

不過，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦直指建議效用不大，因為掃墓往往要全家人一同進行，若夾在平日放假難度較大，而不少墳場會提早甚至一個月封路，準備掃墓人士拜祭先人，而即使在疫情爆發之前，掃墓人士已因避開交通繁忙時段，提早前往拜祭。

劉達邦相信，建議在企業角度亦難以實行，除個別工種，僱員在假日上班難有工作可做，「返寫字樓都冇人，客同供應商都放假」。