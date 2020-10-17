上文提到（按此），筆者即將在某法院擔任外聘主控兩星期。說時遲那時快，差不多已走入「建制陣營」一個星期了。

要參與這個行內人稱「BB fiat」的計劃，要先在一個周六上午上4個小時課程，然後下午考實習試，由律政司人員評核表現。及格後，律政司會安排你到法院擔任外聘主控兩個星期。

當筆者和其他Chambermates談起這個計劃時，他們都異口同聲地說「咪好囉，以前我哋邊有呢啲嘢㗎？一上去做就俾人鬧㗎咋！」因此，我亦十分期待這個學習機會，嘗試一下站在控方角度去處理案件。

第一日早上，我在法院附近遇到另一位年輕大律師，他告訴我去年他參與這個計劃時．兩星期內一次審訊都沒有處理過，不是同意簽保守行為就是認罪。當然這樣工作量及壓力大減，但相對的學習機會又會消失，將來豈非又是一上去做就俾人鬧？於是，我懷着戰戰兢兢的心情報到。很快，我的「大佬」便告訴我當天甚麼都不用做，只負責預備審訊。原來，我獲安排於第二天、第三天及下星期處理多宗審訊！而且，很多還遭法庭定下時限呈交控辯雙方承認事實！

很快，我的座位出現大量文件夾。當我還在處理第一宗案件時，第二、三、四宗已到達枱頭！而且全部都時間緊迫，文件放下未夠半小時已經有同事來問你「睇完未」。本來，我以為政府辦公室會於下午散庭後變得輕鬆，6時前就要熄燈鎖門，落閘放狗。殊不知，當日我在檢控辦公室工作至晚上7時（仍有大量同事未離開！）亦難怪每天早上在法庭找檢控時他們的面口那樣難看！

第二天，我做足準備，第一次下海檢控！結果？

八號風球……案件押後，無緣處理。

第三天，另一宗案件正式開審。原來，雖然此計劃名為「BB Fiat」，但原來沒有人會在你旁邊協助！雖然，身為一個大律師，筆者已經習慣在庭上那種孤獨及無助感；然而，要成功檢控，需要將所有控罪元素證明至毫無合理疑點的程度，要預備要問的比站在另一邊更多更全面，結果當然被官罵了一頓，狠狠的上了一課！

最後，案件押後裁決，但當日我有另一宗審訊要處理，所以要申請避席。這時，法官大人竟然露出微笑說了聲「好吖！唔該晒（翻閱報名紙）Mr. Bo！」好難捉摸.....

幸運地，下星期有一宗審訊的辯方爭議警誡供詞，我又有學習機會。希望在這充實的兩個星期內，我可以學得更多，同時不要忘記檢控的責任，不是要想盡辦法把被告定罪，更絕不應對年輕人趕盡殺絕，而是要協助法庭找出真相。

以上內容為作者個人意見

寶福山雅治@法政巴絲

法政「巴絲」－法律界的「巴打」和「絲打」。不知絲襪奶茶，配以豆腐火腩飯，會是怎樣的味道？當浪漫的男人，遇上活潑的女孩，又會擦出甚麼樣的火花？讓法律界的朋友一起來，同大家赤裸裸gossip呢行嘅八卦趣事。

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