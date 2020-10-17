武漢肺炎︱政府研強制輕微病徵者檢測 機場或採用快速測試

食物及衞生局局長陳肇始表示，4間臨時檢測中心共收集1.4萬個樣本，1.1萬個完成化驗，全部呈陰性。她透露，政府正在研究法律框架，要求輕微病徵者強制檢測。局方亦在探討在機場採用快速測試，希望趕及在旅遊氣泡實行前使用，但強調仍要確保靈敏度。

陳肇始今早出席電台節目時表示，政府於4區設立的臨時檢測中心，其中葵青、灣仔及九龍城昨日最後一日運作，油尖旺區中心則會最後開放至明日。4個中心至今收集1.4萬個樣本，其中1.1萬個已完成化驗，全部結果呈陰性。

她認為，政府自全民檢測後恆常化特定高危群組的檢測，有需要時亦可加大檢測量，今次臨時檢測中心正正體現彈性，稱市民檢測意識提高，親身巡視各臨時中心時發現有不少市民參與檢測。

因應出現酒吧小型群組，政府上周起於中環、灣仔及尖沙嘴等酒吧區設流動車派發樣本瓶。陳肇始透露，今個周末流動車會再去到堅尼地城及九龍酒吧區，亦會有人員進入酒吧派發樣本瓶。政府早前亦與酒吧業界開會，要求安排員工接受檢測、做好店內空氣流轉、減少現金交易及記錄顧客資料等，當局會亦針對確保店舖符合每枱人數上限加強巡查。

與私家醫生研究提升市民檢測誘因

陳指，政府正在研究針對輕微病徵者強制檢測的法律框架，強調檢測對於控制疫情具有意義，因為現時確診病人中有20%至30%屬於沒有病徵的「隱形病人」。她又指，正與私家醫生研究如何提升市民接受檢測的誘因，稱市民可能有多種原因而拒絕檢測，包括覺得不方便、不想做檢測或認為前往診所有風險等，政府會與私家醫生再開會。她籲市民有病徵須盡快求醫及接受病毒檢測，私家醫生亦應配合。

本港與新加坡達成旅遊氣泡協議，陳肇始指，現時入境所採用的檢測程序因花費較長時間，有需要轉變，局方正研究各類快速測試是否可行，若能趕及在旅遊氣泡實行時落實最理想，局方會盡力做，但強調仍要確保靈敏度。她又指，於機場設立檢測點是全球大勢所趨，可減少旅客等候檢測結果的時間，對日後恢復出行帶來好處，歡迎私營化驗所提供相關服務。

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