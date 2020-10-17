56%人信警早知12人離港

【香港民研】

【本報訊】12港青被送中逾月音訊杳然，然而陸續有資料顯示警方或早在12人被中國海警截獲前，已知悉他們的離港計劃。香港民意研究計劃民調顯示，逾半受訪者相信警方事前得悉12人離港，不相信的不足三成。有份跟進及協助12名港青家屬的立法會前議員朱凱廸認為，警方一直迴避坊間質疑港警與中國海警聯手拘捕12人的問題，是有意扭轉公眾視線，他強調「天網恢恢，總會有知道呢件事嘅人挺身而出」。

香港民研本月12至15日成功訪問逾1.1萬人，結果顯示56%受訪者相信港警在12人被中國海警截獲前，已知道他們的離港計劃，而表明「好相信」更達43%，反而表示不相信的只有26%，表明「好不相信」的只有21%。

朱凱廸續指，警方一直未有正面回應社會上有關港警與中國海警聯手拘捕12港青的行動，是有意扭轉公眾視線，加上港警只利用中國海警在拘捕12名港青時，警方並不在場做藉口，一直迴避有關飛行服務隊是否跟蹤12人的質疑，朱分析指，警方迴避質疑是因明白到「事實會越拎越多出嚟，總會天網恢恢，總會有知道呢件事嘅人挺身而出」。

三成非泛民不信警說法

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國認為，有近三成「非民主派」支持者選擇不相信警方的「官方說法」，不排除是在非民主派支持者組群內已出現分裂情況，令政府往後越來越難聘請公關公司製造輿論帶風向或做宣傳工作，他更將此比喻為「一碟爛咗嘅食物、一碟食咗會肚痛嘅食物，你就算點樣重新包裝都好，佢始終都係一件爛咗嘅食物，係『冇得救』」。