李家超無否認飛行隊協助送中

【本報訊】12名港人被送中至今56日，傳媒月初爆出他們被捕當日的飛行服務隊行動紀錄，證明執法部門當日曾派飛機監視12人。保安局長李家超昨被傳媒追問時沒否認指控，推說一貫原則不會討論執法部門行動，以免被「居心叵測嘅人士刺探到」。香港眾志前秘書長黃之鋒認為，李家超回應反映警方至今一直迴避問題，要求局方就事件開誠佈公。

稱有「假訊息」製造事端

傳媒早前披露飛行服務隊在12港青被捕當天的行動紀錄，推翻警務處長鄧炳強聲稱警方沒參與當日行動說法。日前隨特首林鄭月娥赴深圳抄寫中共總書記習近平講話的李家超，昨出席滅罪委員會後見傳媒時再被追問此事。李未有承認或否認警方當日是否徵用飛行服務隊監視12港青，僅稱一貫原則是不會討論任何紀律部隊行動，否則「會俾居心叵測嘅人士刺探某一個部門，作出咩行動，幾時作出行動」。

他又稱，自去年6月起有不同「假訊息」製造事端，轉移視線，並列舉三項「誤導訊息」或「假新聞」，包括警方取消8月於在布袋澳巡邏、警方掌握12港青之一的通訊紀錄、警方拘押希臘貨船。惟李家超隻字不提有關飛行服務隊當日行動的報道，未有理會現場記者追問便離開。

前香港眾志秘書長黃之鋒指，警方過去很多時會對示威者講法提出質疑，但在今次問題上顯得支吾以對，「李家超講法反映警方由事發至今，一直迴避問題」。他認為，當務之急是要求將12人接回香港，亦要求保安局、警方和飛行服務隊交代定翼機行動的性質和紀錄，以及交代警方有否派員登上定翼機參與監視。他表示，海外港人團體計劃下周末發起全球聲援行動，至於12港人關注組下周會否有相關動員行動則仍在討論。

協助家屬的12港人關注組成員鄒家成認為，真相已經公開，「𠵱家係問（李家超）有定冇，唔係問行動細節，咁樣講法只係轉移視線」。他無奈說，現時狀態處於膠着，希望事情持續獲得關注，計劃10月25日會舉行網上集會。

另外，有指五名港人於7月下旬偷渡到台灣被當地扣留，李家超回應稱，港府已兩次寫信予台方，對方首次回覆是「無法處理」，最後回覆則是「無補充」。