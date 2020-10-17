泰國抗爭︱張崑陽羅冠聰發起聲援聯署 「冀獨裁在這一代結束」

在泰國持續3個月的反政府和王室特權示威升級，泰國警方昨日出動水炮車驅散示威者，民眾則以雨傘抵擋，場面一如去年的香港。流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰和前民間外交網絡發言人張崑陽聯手發起聯署，譴責泰國政府漠視人民訴求，呼籲當局保持克制，並強調民主改革浪潮定會戰勝黑暗，冀「獨裁在我們這一代結束」。

張崑陽與羅冠聰發起的聯署提到，泰國自今年7月起的學生運動，令全球重新留意到宗教、國王、政治三位一體的泰國。而他倆「絕對站在抗爭者的一方，贊成泰國人民的訴求」，例如解散國會、停止威脅人民、釋放被捕人士和制訂新憲法。

他倆更強調，政權不能以宗教為由，試圖推翻啟蒙運動以來所強調的自由和平等思想，「重用像中世紀落伍的思維，用不同的教義和皇權為藉口實行暴政統治，藐視人民的自由、尊嚴和基本公民權利」。面對不民主的威權國家有死灰復燃之勢，世界各地包括香港、台灣、白羅斯等熱愛民主自由的人，「見證了一次又一次的人民如何覺醒，並繼續追求全面民主化的改革之路」。

張崑陽和羅冠聰深信「民主改革的浪潮定會戰勝黑暗，也希望各位能夠一起起義對抗暴政，聲援泰國人民，聲援所有自由人」，並期盼「就讓獨裁在我們這一代結束」。

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