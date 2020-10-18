醫管局大清算 工會向會員發回覆範本：《基本法》保障港人罷工權利及自由

醫管局早前向今年初罷工救港的員工發信，要求他們解釋缺勤原因。醫管局員工陣線今日（18日）向會員發出回覆的範本，指工會為香港特區政府勞工處職工會登記局已登記的職工會 ，並根據《醫管局員工陣線會章》、以會員身份參與該罷工，不同意醫管局指罷工是「缺勤」，稱因為該罷工為已按香港法例第332章《職工會條例》第5條正式登記的職工會所發起的合法工業行動，受法律保障。

回覆範本中又指，根據《基本法》第27條，香港居民享結社、組織和參加工會，以及罷工的權利和自由；而《經濟、社會與文化權利的國際公約》第8條，及國際勞工公約中的《結社自由與保護組織權利公約》和《組織權利及集體談判權利公約》均保障工人罷工權。根據《基本法》第39條，這些國際公約均適用於香港。

範本續指，根據香港法例第57章《僱傭條例》第9（2）條，醫管局無權以僱員參加罷工為由，而即時解僱有關僱員，指受法律保障的合法罷工，並不構成「無合理原因缺勤」，並指有關所有與該罷工相關的事宜，已授權及委派工會處理及回應。

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