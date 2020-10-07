逆權教師●專訪︱失教席另尋出路 「爆眼老師」楊子俊藉新書籲Be Water：面對逆境要識得轉變！

「楊子俊」最為港人熟悉的必定是「爆眼教師」這個稱呼。任教過三間學校，走過示威前線，右眼被催淚彈擊，今年不獲學校續約，失去教席的他另覓「新出路」，選擇從事出版業，繼續支援抗爭運動，並以「良臻」為名出版《逆權教師》，描述8年的教學生涯，以及他對抗爭、參政及教育的看法，藉此寄語港人靈活面對逆境，切勿灰心，繼續「Be Water」。

記者 陳紫晴

首以「良臻」為名出版 藉書展示「逆權教師」之路

「良臻」源自楊子俊中學時期「良子」的筆名；但考慮到出版後讀者對他的辨認，他保留一字，並改為「良臻」，當中的「臻」拆開便是他「子俊」的諧音。他坦言，因 為抗爭運動令大眾認識到他，亦因此令他想拋開「楊子俊」的身份，重新以「良臻」投入出版界。

曾經，他希望能在退休後寫一本有關教育界的血淚史，但誰也沒有想過，日子會來得特別快，《逆權教師》也早了近30年面世，更是圍繞在政治動盪的世代中，而書中後記的一句話：「我想向你展示，我是走過了怎樣的路，成為了所謂的逆權教師」，亦正正是他著書的原意。「香港教育界都係被政權打壓嘅對象，我想畀讀者知香港教師係點樣，尤其係通識科教師。」他亦希望能藉此書，讓讀者理解他的一個堅持，「抗爭運動係我哋（教師）的選擇……我哋都係平凡人，運動的參與都係為咗我哋自己相信嘅價值。」

創立出版社 另設平台支援抗爭

《逆權教師》籌備只有一個半月，但記錄的正是他8年的教學生涯。書中後半部份着墨了他對抗爭、參政及教育的看法。楊子俊坦言，「其實抗爭已經走到個位，有啲人相對上係灰心啲……會覺得我哋力量好似細咗。」故此，他盼望以自身的經歷，鼓勵港人切勿灰心，「好多人只係將（抗爭）工作去咗做啲背後工作，亦都（只）想話畀人聽，我哋嘅抗爭運動係未冷卻過。」

楊子俊幾年前創立了山道出版社，希望推廣香港文化，如今他也考慮從出版方面入手，希望從中協助不同抗爭的界別，而《逆權教師》正是第一本試驗品。他亦透露，正籌備為另一位因抗爭運動影響的教師出版插畫冊，以更實際方式去幫助受影響教師；但他不認同以眾籌方式作支援，不但手續費偏高，也要面對法律上的風險，變相減少支援力度，「所以我哋研究出版，甚至是商品化咗……將支援變成有實件。」他亦創辦「香港人教育支援平台」，希望為反送中運動受影響的市民提供教育支援。

楊亦重提「Be Water」精神：「好多時去到一啲困難或新問題上，唔識得點處理，（如果）本身個方法無咁有成效，你要識得去轉變。」他鼓勵讀者保持靈活的心態面對逆境，團結改變現有局勢，「（所以）本書最後是沒一個結果……個抗爭運動都未完，面對的政權打壓或社政問題，其實係更加嚴峻。」

不介意出版簡體版電子書 盼內地人明白抗爭運動

除了在香港發售，楊子俊也欲將《逆權教師》到台灣出版，以至是全球華民地區發售，更加有意將之出版為電子書，從而吸納更多讀者群，包括內地市場。「其實我完全唔介意將本書變成簡體字」，他指實體書要進入內地市場的機會微乎其微，但相信，電子書相對的空間較大，直言香港難與中國真正「割席」，「好多民主嘅國家都係當香港係中國嘅橋樑，如果香港要完全脫離中國，其實係睇唔到（香港）個戰略價值。」

他指出，「始終成個中國咁多人，一定會有啲人係思想開通，睇多啲香港呢邊嘅嘢」，個人也期望他朝會有一個內地人讀畢《逆權教師》簡體版後，能理解香港人的抗爭運動，從而反思中國的民主：「我諗嘅係，一個極權統治都唔會長久……佢哋最終發現，咁嘅政權會令生活變差之後，就會作出改變。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！