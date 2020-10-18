公營屋供不應求 陳帆卸責少子化

【本報訊】運輸及房屋局局長陳帆昨發表網誌，藉詞社會人口老化和「少子化」，導致公屋平均住戶人數下降，由2006年的3.0人跌至2019年的2.7人，令公屋單位供不應求的情況更嚴峻。立法會議員尹兆堅駁斥，「少子化」即生育率降低，只會減少住屋需求，質疑陳帆誤導，企圖將個人失敗推卸給社會。

陳帆撰文表示，社會結構變化影響公屋需求，隨着社會人口老化和「少子化」，公屋平均住戶人數有下降趨勢，由2006年的3.0人，下降至2014年的2.8人，繼而在2019年跌至2.7人，故即使過去五年共有66,900個公屋單位落成，公屋居民人數只由約213萬人上升至約219萬人。

議員質疑為明日大嶼搭台

陳帆然後作出結論，公屋平均住戶人數持續下降的趨勢對當局帶來進一步挑戰，因為興建一間公屋所需的資源相對是固定的，平均住戶人數下降意味着即使投入同樣的資源，入住公屋的受惠人數相對以往卻有所減少。若要將入住公屋的受惠人數維持在與以往相若的水平、甚至增加，政府需要投入更多的資源建造更多公屋單位，然而在土地不足的局限下，公屋單位供不應求的情況變得更嚴峻。

尹兆堅質疑，陳帆以「少子化」解釋公屋供不應求有誤導之嫌，因「少子化」即生育率降低，令家庭人口沒正常增長，只會減少房屋需求，不可能令導致供應變得緊絀。公屋申請者一直以家庭為單位，房署亦掌握輪候冊家庭數字，質疑陳帆只是企圖將個人的政策失敗推卸至社會現象，以及為「明日大嶼」造勢搭台。

另外陳帆表示，2025/2026年度及之後預期落成的公營房屋項目，按估算平均每年約有35,000個公營房屋單位。