「香港故事」展覽關閉在即 市民憂翻新後「無咗啲嘢」趕往見證 盼以記憶傳承歷史

在香港故事變了樣之前，港人用眼睛紀錄歷史。香港歷史博物館開放19年的常設展覽「香港故事」，明（19日）起關閉兩年進行翻新工程。不少市民趁最後一日前來參觀，家長帶同子女共享天倫之樂，邊走邊訴說香港往昔，也有小情侶雙雙走在香港足迹上談情說愛。有市民大嘆，對展館關閉兩年感可惜，亦有人認為翻新後殖民地時期的歷史將會「面目全非」。

展覽於今早10時開始至晚上7時。早上人流雖然較稀疏，但下午1時許即現「蛇餅」等待入場，高峯時排隊人龍超過50人。因應疫情，館內亦實施人流管制，保安舉起紙牌提醒市民保持社交距離。

「香港故事」展覽屬香港歷史博物館免費常設展覽，共分8個展區。展覽由香港4億年前的自然環境生態說到香港回歸。在「香港的民俗」展區中，展覽重塑往日漁民曬製鹹魚的過程，一眾家長忙於向子女做「導賞員」。「日佔時期」的1：1電車模型，成為小朋友們打卡熱點，紛紛爬到車頭扮車長。不過，館內最人頭湧湧的仍是「香港回歸」展區，尤以港英時期香港總督旗為主要熱點，不少人爭相與旗幟合影。

張先生特意在今天前來參觀，他對往日的英式建築特別感興趣，「睇返香港以前啲building（大廈）係真係好靚」。張認為，兩年後展覽內容將會「面目全非」，變化最大的會是近代香港歷史部份，「應該就唔會再有以前英殖嘅嘢可以睇，國旗呀嗰啲，應該唔會有機會再見到」，笑言自己已為館藏留倩影，兩年後會用來與新館藏做對比。

他坦言，歷史博物館選擇在這個時刻翻新展覽，難免令人感到奇怪，「大家都知呢幾年發生咩事，加上歷史係由勝利者去寫，所以惟有用我哋所記得嘅記憶再話畀下一代知」。

許同學與楊同學亦坐上展覽的「尾班車」 ，「見證下香港歷史未畀人改嘅一面」。兩人對香港錢幣歷史以及《中英聯合聲明》部份最深刻，「其實見到有啲人睇97（香港回歸）嗰啲都喺度喊」。

楊同學指，自己中學時修讀中史，亦有到過此展覽參觀，「但係冇今次睇得咁仔細，因為唔知佢第時會改咗啲咩，呢幾年歷史係咁畀人話『呢啲唔啱嘅，嗰啲先啱嘅』，自己有讀過就會更加……心照啦呢啲！」被問到認為有甚麼歷史事件需要加到香港故事中，「上年到今年發生嘅事啦，海防博物館都可以加番啲警察嘅歷史。」

蘇小姐帶同子女前來看展，「想小朋友真係認識到香港嘅故事」。她大讚展覽做得相當精緻，特別是重塑香港舊店舖面貌一部份為甚，「其實係好全面嘅展覽，所以覺得好值得帶佢哋嚟認識」。

展覽至今開放近廿載，蘇大嘆對展覽關閉兩年感到可惜，「由我自己細個睇到而家，我都會擔心咁啲文物會去邊呢。」她同樣認為，新展覽必定「會無咗啲嘢」，「殖民地色彩重嘅嘢呀、政權交換上都有機會被換咗，內容上唔知會唔會更改喇」，令人難免懷疑翻新展覽屬政治任務。

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