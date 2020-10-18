通州街天橋底露宿者被趕絕 洗太平地開展覽 主辦方撇清關係：僅借用閒置場地

深水埗通州街天橋底以往是露宿者聚居之地，去年清場後，露宿者便遷至鄰近通州街公園等地方。香港設計中心主辦的「設計香港地」計劃，昨日（17日）起於通州街天橋底舉行「數碼龐克號」活動，展出多名本地設計師以未來為主題的服飾等，讓市民探索未來城市的發展。活動引起各方批評，質疑政府趕走露宿者後，有團體竟於同一地方舉行藝術展覽，成為另一個「打卡」地點，如為政府粉飾太平。

主辦單位於其Facebook（按此）回應，稱該地點早於兩年前政府已「進行清理露宿者行動」，與其舉辦活動沒有因果關係，並指作為主辦者要負責場地準備及運作，維修、安裝通風及冷氣機、滅蟲及滅蚊等付款，強調：「我們只是借用已閑置場地為香港市民免費提供9天休閑活動。」

去年1月報道：政府過年前洗太平地 通州街露宿者求安置：瞓街係迫於無奈

16年報道：火燒橋底 家當盡毀食環鐵馬 阻露宿者逃生

被斥間接為政府洗太平地

「數碼龐克號」的展覽由昨日起一連9日於深水埗通州街天橋底舉行，活動以Cyberpunk為主題，主辦方簡介稱將該地點化身為太空飛船總部，展現未來科幻城市樣貌，當中展出10位本地時裝及配飾設計師設計的龐克風格作品，並設有市集等。

展覽昨日開始後，即惹來不少批評，質疑為何要在該處舉行展覽。有人斥展覽的橋底空間，正是經過踐踏基層與弱勢的生活而帶來，場地的「乾淨」、「整齊」及「數碼」等元素如一個大諷刺，質疑此做法間接幫政府洗太平地。

主辦單位「設計香港地」在facebook回應稱，展覽邀請了13間深水埗特色新、舊小店等，選用材料大多購自深水埗棚仔、珠仔街等本地商店，連市集內展示所有霓虹招牌也是由非牟利機構「街招」借出的已復修舊招牌，希望透過一系列活動加深公眾對深水埗認識。

主辦方表示，場地已閑置兩年多，稱作為非牟利的小型機構，沒有能力促使任何人為此進行清理露宿者行動，並稱展覽工作人員都是來自深水埗區內的居民和少數族裔人士，全體參與工作人員台前幕後，連參展設計師藝術家差不多近200人，形容此活動只是一個普通創意展覽，免費供市民參觀：「如果香港再沒有大型創意活動，將會有更多從事相關創作行業的工作人員失業。」

主辦方在回應亦重申他們關注無家者議題，更指網民討論有助市民對無家者問題更關注，希望各位尊重一班本地創作人、師傅的多個月的辛勞，多加諒解。

藝評人：改變不了自己踩着滿地鮮血的事實

主辦方的回應沒有平息外界質疑。藝評人查映嵐在其facebook專頁表示，藝術不能不了解社區，並指通州街去年初豪宅入伙不久後，天橋底下無家者被全部逼遷，質疑如今使用同一地點搞藝術，「其實就是為整個『豪宅化』大project（項目）接力。」

她提及，曾於深水埗通州街公園疑被警員施襲、近日於小欖精神治療中心被指以長褲纏頸自殺的越南裔露宿者亞十，坦言：「『洗太平地』從來都是血腥的，你別過臉不看，也改變不了自己踩着滿地鮮血的事實。」

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主辦方曾遭審計署斥挪用公款亂資助私營機構

翻查資料，計劃主辦方的香港設計中心，為 2001年成立的非政府機構，網頁簡介中稱擔當政府的策略伙伴，目標推動香港成為亞洲區內設計城市。

審計署曾於2008年報告批評該機構管理不善，包括中心管理層曾挪用60萬元公款，資助私營機構的代表及設計師往北京出席展覽會、完成員工招聘程序才通知董事會，連應徵者的姓名及履歷等資料未有提供，亦未按規定獲創新科技署批准。香港設計中心回應報告時承諾會收緊監管程序，確保撥款不會用於酬酢開支，並遵守企業管治手冊所載的規定。

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