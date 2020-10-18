樓梯機服務月底完結 住唐樓長者難外出 調查指近9成人贊同恆常化

看似普通的層層樓梯，對長者及行動不便人士而言，卻是重重障礙。目前全港有逾1萬幢唐樓沒有升降機，有社福機構推出樓梯機服務，協助有需要人士上落樓梯，惟有關服務將於10月底完結。有區議員透過問卷調查發現，近9成受訪者均認為港府應資助樓梯機服務，促請港府將計劃恆常化，令行動不便人士不會因服務中止，而無法正常生活及社交。

香港社會服務聯會由2018年起聯同其他協辦機構，向居於沒有電梯的舊式樓宇的長者及行動不便人士，提供「落得樓」樓梯機服務試驗計劃，受惠者有近千人，惟服務將於兩星期後完結。油尖旺區議員林兆彬就社區對樓梯機服務的需求，於本月中向九龍西居民發出3,500份問卷，最終收回439份，發現整體有87.5%受訪者均認為，港府應資助社福機構提供樓梯機服務。

調查又發現，178位自己或親人居住在沒有升降機的唐樓的受訪者中，有7成人表示若收費合理，他們或親人會使用樓梯機服務，表示「或者會」的受訪者亦有26.4%，大部份人使用的主要目的為覆診。此外，整體有7成人表示不知道有機構提供樓梯機服務，林兆彬認為，調查反映社區對有關服務的認知度不足，但對其需求卻非常龐大及明顯。

林兆彬批評，港府以「居家養老」為安老服務的政策原則，聲稱會透過支援服務，令長者留在熟悉的社區生活，惟一直以來都忽略住在唐樓的長者及殘疾人士的需要。林又指，若樓梯機服務終止，對勞福政策而言無疑是退步，促請政府或關愛基金盡快將計劃恆常化，並在新一份《施政報告》中列明資助樓梯機服務。

使用者家屬：服務完結後 父親5個月無落樓

樓梯機服務使用者家屬余女士指，其91歲父親住在唐樓4樓，今年1月跌倒入院後行動不便，經社工轉介後使用樓梯機服務。她指，父親情況穩定後，由4月開始共使用2次服務，到樓下公園消遣及到茶樓飲茶，形容父親當時感到很高興，惟至5月被社福機構通知有關服務完結，令他至今已約5個月沒有落樓活動。

余女士續指，曾向其他提供樓梯機服務的機構求助後不果，父親更因無法落樓缺席家庭活動，「一家人唔可以一齊參與活動，覺得好遺憾同難過」。余又指，父親居住的唐樓即將需參與強制驗樓，屆時或要搬離以便裝修；父親亦因患失智症，在疫情後需到社區中心上課，惟沒有樓梯機難以上落樓，對此感到非常傍徨及擔心。她希望樓梯機服務可恆常化，令行動不便人士亦能正常與外界接觸。

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