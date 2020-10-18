無大台　學生團體各自努力

泰國今年7月爆發的新一輪示威有數以萬計人參與，大多是學生，他們如香港去年的示威一樣沒有大台領導，而是由約10個代表不同訴求的團體各自行動，當中以「法政與遊行聯合陣線」（UFTD）聲勢較大，在近日集會中擔當重要角色。

UFTD成員主要是曼谷法政大學的學生，他們8月初在校內發佈十項王室改革聲明，公開質疑君主制。9月19日，學生又與近兩萬名民眾闖入皇家田廣場示威，翌日地上鑲着一塊寫有「國家屬於人民，不屬於泰王」的牌匾。巴育政府無視訴求後，他們揚言行動升級，參與本月一連串集會活動。

「自由青年」是另一個關鍵組織，負責公佈集會時間和地點供支持者自行參與。成員7月18日在民主紀念碑示威時提出解散國會、停止威脅人民和制定憲法三大訴求，象徵新一輪示威開始。他們聯同其他組織引用日本卡通片哈姆太郎的主題曲諷刺政府浪費納稅人金錢，又以「奶茶聯盟」與香港示威活動連結。

效《飢餓遊戲》舉三指明志

至於泰國抗議者舉起的三指，則表達了和平、自由及兄弟姊妹的情誼。2014年，有一群學生受《飢餓遊戲》的啟發在數十名員警和士兵中豎起「三指」並貼緊嘴唇，事後這批學生被捕，「三指」自此就像是對權力集團的反抗。

示威還有其有重要角色的組織，如「泰國學生聯盟」（SUT）是各大學組織的聯絡中心，主要連繫人包括有「泰國黃之鋒」之稱的秦聯豐和外號「企鵝」的UFTD領袖巴利；「國家勞工大會」和「弱勢社群大會」主要由支持學生的紅衫軍組成，負責分派食物和水等後勤工作，並監察軍警的舉動；「壞學生」則是高中生組織，提倡教育改革和終止校園暴力。

路透社