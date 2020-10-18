抗暴之戰︱梁振英再鬥教育界指逾千師生被捕反映「出咗大問題」 胡志偉斥推卸責任

全國政協副主席、前特首梁振英近日透過其牽頭成立的「803基金」不斷狙擊香港教育界，除了公開涉反修例案件老師的相關資料，更誣衊教協是「黑社會」，梁振英今早出席商台節目《政好星期天》時，回應教協指他向教育界作出文革式批鬥時反指，教協用上「文革」二字說明他們對歷史的無知，斷定過千名年輕人及過百名教師在反修例運動中被捕，反映香港教育「一定出咗大問題」，更指要了解年輕人上街被捕是從哪些地方「感染」及有何「緊密接觸者」。

主持臨節目完結才問梁狙擊教育界

網民狂派嬲

今天的《政好星期天》由陳淑薇及羅輝主持；梁振英出席近1小時，主持在節目結束前約3分鐘始問及他有關狙擊教育界的爭議，其餘大部份時間則由梁大談對中共國家主席習近平近日於深圳講話的看法，引來不少網民在節目的fb直播「派嬲」及留言批評。

首度公開談及相關問題的梁振英回應時，將過去一年政府施政不堪激發的連場示威歸咎為教育問題，聲稱香港去年發生了「聳人聽聞」事件，指外國近年即使有示威和仇警問題出現，但從未有逾千個18歲以下年輕人及百多位中小學教師被捕，「因此香港嘅教育一定出咗大問題，我哋唔能夠唔承認」。

他質疑，18歲以下的青年上街示威被捕，「佢喺邊度『感染』返嚟嘅呢？佢哋嘅『緊密接觸者』係邊個？我相信會係相當一部份嘅老師，呢啲係害群之馬，喺我哋整個教師隊伍之中係少數」，及後又大讚英國是個開放、自由、民主及重視私隱的國家，指英國相關教學管理機構只要一立案調查，即會公開相關教師名稱，他一度錯將讓機構Teaching Regulation Agency（TRA）說成Teaching Registration Agency。

梁稱教師資料早已公開 與私隱無關

梁於節目後亦罕有接受在場傳媒提問，再被問到其狙擊教師的行動時，他進一步稱要深究為何香港的年輕人「被激進化」到襲擊警察和參加非法行為，「究竟係乜嘢人使得我哋嘅年輕人激進化？同（呢啲人）喺邊度？」他稱社交媒體、某些傳媒及學校都是原因之一，「老師係咪一個源頭？我覺得我哋要追究呢樣嘢。」他聲稱早前在facebook公開的老師名稱和資料是已公開的資料，與私隱無任何關係。

梁振英公開涉事老師資料被質疑違反《私隱條例》，私隱專員公署上周三回覆傳媒時指，截至當日上午收到17宗相關投訴，公署會根據既定程序處理。

民主派會議召集人胡志偉接受《蘋果》查詢時批評，梁振英作為所謂國家領導人，卻連香港最基本的問題都未認清，至今只識「亂噏」，將政府和警方過去一年的錯誤推卸在香港人和民主派身上，「梁振英今日嘅講法，正好代表咗喺佢管治香港5年，加埋林鄭月娥管治呢幾年，香港正式進入沉淪。我相信歷史最終一定會還香港人一個公道，梁振英同林鄭呢啲人一定會面對歷史審判。」

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