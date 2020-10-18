灣仔警總晚上移除外圍大型水馬 拆走金屬閘口 警方：安排因應風險評估

去反送中運動開始至今，政府部門及警署多次被示威者包圍，警方其後在警署門外架設大型水馬。隨港府實施「限聚令」，近日示威活動減少，警方今晚約7時，突然移除灣仔警察總部外圍封超過一年的水馬。

多名工人到場放走水馬內的水，並用起重機將水馬逐一搬上貨車，一些金屬閘口亦被拆走，現場有警員戒備。

警方回覆《蘋果》查詢時表示，警方會不時檢視有關保安措施，並因應風險評估及行動需要，作出最適當的安排和戒備，以及會在有需要時放置水馬。惟未有回應會否移除全港各區警署分區水馬。

林卓廷斥公關技倆：配合指《國安法》令社會恢復平穩

民主黨林卓廷批評，警方移除水馬的做法是「擺姿勢」，目的是要配合港府「《國安法》實施後社會已恢復平穩」的說法，「所以咪要做啲公關功夫囉」。

他又形容，警方的行為是自相矛盾，強調移除水馬不等同社會氣氛有所緩和，社會矛盾情況依舊，「無得扮㗎」。

自反送中運動以來，警方多次解釋設置大型水馬目的是讓示威者與警方保持安全距離，減少雙方衝突；而警察總部放置的水馬曾多次被遊行人士視為「連儂牆」，當中有不少字句均批評警隊暴力對待示威者。

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