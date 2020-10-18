【本報訊】麥當勞推廣新餐肉產品的廣告中，聲稱新餐肉為厚切15mm。惟本報實測發現，新餐肉實際厚度僅得約11mm，與產品說明不符，涉嫌誤導性遺漏而違反《商品說明條例》。有大律師指，麥當勞以厚切15mm作為招徠，便應將相關資料清楚列出，「𠵱家咁對消費者係好誤導」。

麥當勞推出共六款新午餐肉的產品，包括在早餐時段供應的新餐肉精選套餐、新餐肉炒蛋堡、新餐肉蛋扭扭粉和新餐肉珍寶套餐，和McCafe全日供應的新餐肉蛋沙律意式包和新餐肉碎蛋芝味多士。

極細字體附註「烹調前厚度」

麥當勞在廣告中強調，新餐肉為獨家供應的15mm厚切，並使用非基因改造的大豆製造。

本報前日在金鐘海富中心麥當勞分店購買了一份新餐肉精選套餐，並量度新餐肉尺寸，發現實物厚度僅得11.2mm，較聲稱的15mm厚切大減近4mm，即約26%。本報同日再到太子新望大廈分店的McCafe購買新餐肉蛋沙律意式包，亦同樣較宣傳聲稱的薄，僅得11.5mm。

麥當勞在個別廣告中有不顯眼的補充說明，表示15mm為烹調前厚度，因應實際食材生產情況有所差異。本報記者在麥當勞多間分店了解，青衣城、金鐘海富中心和太子好望大廈分店發現，店內早餐時段的廣告牌只有以極細小的字體標明15mm為烹調前厚度；McCafe更沒有在相關廣告上標明尺寸資訊。

大狀︰對消費者係好誤導

大律師梁嘉善直指，麥當勞或因而觸犯「誤導性遺漏」的不良營銷手法，涉違反《商品說明條例》。她形容麥當勞的做法不理想，「𠵱家咁對消費者係好誤導」，如果麥當勞以15mm厚切作為招徠，有食客因而購買相關餐點，麥當勞是有誤導性遺漏嫌疑。

根據《商品說明條例》第2B部的不良營商手法條文，如商戶向消費者提供重要資料時有遺漏或含糊，導致其作出交易決定，即屬誤導性遺漏。

海關回覆稱，暫時沒有接獲相關的舉報，但署方強調，店舖在營商過程中，所有商品說明必須正確無誤，上述行為一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。