台警重點保護91撐港商舖

【本報訊】保護傘遇襲，令台灣黃店響起安全警號。台灣內政部警政署向鬧事者下戰帖，除譴責暴力行為外，又下令把聲援香港反送中運動的91家當地店舖，列為重點巡邏保護對象。有港人老闆接受本報訪問指，已收到警方通知注意安全，但不能因害怕就拒絕發聲：「有香港人來，需要幫手就盡量幫，可幫多少就幫多少。」

警政署昨發聲明，對台北市警局迅速逮捕疑犯、查扣證物、警員不眠不休的偵辦表達感謝。針對聲援支持反送中的91家商店及餐廳，已通令各地警局加強巡邏保護。據指，相關黃店遍及南北，主要集中在台北、台中、台南及高雄。

冰室東主憂被滋擾

列入警方巡查名單、在新北市開冰室的許姓港人老闆向本報稱，案發不久有警員知會他們，指台北有餐廳遇襲，提醒注意安全。許先生在餐廳內貼有撐港文宣，明言「作為香港人，掛下旗，出下聲，有香港人來，需要幫手就盡量幫，可幫多少就幫多少。」但他也擔心成滋擾目標，為安全起見，他特意將餐廳開在警局附近。

台中黃店「煲底」老闆Cedric坦言顧慮一定有，他絕對信任台灣政府及台警：「曾經有不同政見的台灣人在網上惡意留言評論，但只要在合法的情況下，我都會盡力保障他的言論自由。今次保護傘事件大家都好關注，台中港店有問題都互相照應。」