王后座駕前示威　社運領袖或囚終身

兩名泰國社運常客上周三在泰國王后座駕外擺出抗爭手勢和叫囂，被控「傷害王后罪」，可囚16年甚或終身監禁。其中埃革猜以創意抗爭聞名，換來七度遇襲；學運領袖弗朗西斯兼打國際線，與港台泰抗爭網絡「奶茶聯盟」關係友好。

45歲的埃革猜自2016年以作家身份爭取人權和選舉制度透明化。他在前總理他信主政時賣彩票維生，原對政治毫無興趣；他信下台後，新政府取締了售賣彩票的機器，苛政斷生計，激發埃革猜抗爭。

埃革猜首於2013年判監，罪名是販賣有關時任王儲哇集拉隆功和維基洩密的紀錄片，違反《欺君法》囚兩年八個月；出獄後以層出不窮方法表達訴求同時避過刑責，例如將自己的精工錶送給軍人總理巴育，嘲諷巴育私藏大量名錶。

為免「被失蹤」，埃革猜每次抗爭都在社交網事先張揚，但還是七度遇襲，包括2018年和去年兩度遭燒車，去年5月中到曼谷法院聽審時，在法院外遭四漢公然毆打；事後他透露有人私訊勸他離開泰國，指「有人下令殺我」。

撐港抗爭 華使館前唱《榮光》

廿歲出頭的弗朗西斯去年入讀瑪希敦大學修讀國際關係，是泰國未來前進黨員；今年7月參與反政府學運，與其他學校聯絡及規劃集會急救站；英語流利的他亦與泰港台抗爭網絡「奶茶聯盟」熟稔，今年10.1中國國慶時，到泰國華使館門前大唱《願榮光歸香港》聲援。

弗朗西斯到警局自首前，錄下兩分鐘的自白道別，他引用他敬愛的美國前總統羅斯福金句：「我不確定能不能成功證明清白，但我必須相信、必須抱持希望才能繼續堅持前進。」他昨稱已獲准用20萬泰銖（約5萬港元）保釋。

泰國《BK》雜誌