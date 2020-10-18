武漢肺炎︱近兩周本地個案佔53% 陳肇始：新病毒株更具傳播力或提早爆第四波

本港武漢肺炎疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始表示，本港由10月2日至10月15日共錄得116宗個案，其中54宗屬本地或與本地個案有關連，約佔53%，涉及數個群組，形容確診人士數目雖然不大，但足迹廣泛，涉及不同區域、不同類型處所。她指，由於最新病毒株具更強傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提早出現，重申政府會加強病毒檢測工作並持續進行特定群組檢測計劃。

政府早前豪花最少8億公帑推行全民檢測，陳肇始今日在網誌表示，該項計劃共進行178.3萬個檢測，識別最少42宗確診個案，當中13宗沒有出現病徵、20宗屬於源頭不明等，陽性比率約為0.002%，即每10萬人之中有兩人受感染，但她稱計劃成功找出社區內的隱形患者，亦為政府提供較有系統的數據和統計資料判斷疫情。

她表示，自今年1月開始，衞生署和醫管局共進行了超過120萬個病毒檢測；經由門診診所安排的病毒檢測已接近30萬個，當中有接近900個樣本呈陽性。由7月27日至今，醫管局普通科門診診所共派發逾65,780份樣本包，經化驗室進行檢測的樣本超過39,800個，超過71個樣本（0.18%）對武漢肺炎病毒呈陽性。由3月至今，經私家醫生進行的病毒檢測超過11.5萬個，當中有925個樣本（0.8%）呈陽性。

至於為特定高危群組進行的檢測計劃，自7月中以來已檢測了超過54.8萬個樣本，有84個經覆檢後確定為陽性，比率為0.02%。政府上周在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺4區設立臨時檢測中心，累計收集了超過15,500個樣本檢測，又在酒吧區派發2,100個樣本瓶，以及向九龍城區泰籍人士派發1,007個樣本瓶。她表示，政府會積極研究在個案或群組較多的地區設立臨時檢測中心，方便市民主動檢測。

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