12港人送中︱太古康山道天橋現「#save12hkyouths」 聲援泰抗爭者及12港人

12名香港青年已被中國秘密扣押57日，至今音訊全無。香港監察（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）及「對華政策跨國議會聯盟」顧問邵嵐，日前發起「一人一相」網上行動，手持寫上「#save12hkyouths」標籤，呼籲國際社會關注12名港人，連日來多名社運及知名人士陸續發帖聲援。太古康山道天橋今日（18日）亦出現「#save12hkyouths」的字句，不少途人經過都有拍照並上傳至社交網站。

同一天橋亦有「#StandWithThailand」的字句，聲援泰國反政府的示威者。泰國曼谷連日來有反政府示威，當地警方周五曾首次出動水炮車驅散和平示威者，激發大批民眾上街抗議。

昨日報道：12港人送中︱關注組宣傳一人一相 save12hkyouths 環保少女通貝里出Po力撐

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