與傳統餐肉脂肪含量相約 營養師指任何餐肉都不健康

香港麥當勞近日推出素午餐肉產品，旋即引起全城熱話。麥當勞採用的OmniPork Luncheon新餐肉已廣受新派食肆採用，品牌標榜100%純植物素肉，較傳統午餐肉健康及環保。但《蘋果》發現，新餐肉的熱量及脂肪含量與傳統午餐肉差距不大。有註冊營養師指出，恒常食用任何餐肉都是不健康；新餐肉油份亦較傳統午餐肉稍多，建議消費者適量進食。

新餐肉由社企Green Monday旗下的食物科研公司OmniFoods研發，成份包括水、蛋白質配方、椰子油、增稠劑（甲基纖維素、阿拉伯膠）、馬鈴薯澱粉、抗結劑（二氧化矽）等。與罐頭午餐肉相比，新餐肉熱量、總脂肪及鈉含量較低，同時標榜產品零膽固醇、高蛋白質，以及提供膳食纖維、鉀與鈣等人體所需。

記者比較新餐肉聲稱成份與市面常見豬肉製午餐肉罐頭的營養標籤，發現新餐肉熱量只是略低於傳統午餐肉。新餐肉總脂肪含量為每100克達15.6克，較梅林牌午餐肉14.7克及長城牌午餐肉14克脂肪含量更高。15.6克新餐肉總脂肪含量中，更有10.8克為飽和脂肪。

動物油脂增加壞膽固醇及心臟病風險較高

澳洲註冊營養師劉嘉豪指出，新餐肉油份較傳統午餐肉稍多，不過由於新餐肉主要油份來源是椰子油，而午餐肉油份是動物脂肪， 兩者雖同屬高飽和脂肪，但椰子油的飽和脂肪一半為椰子油的中長鏈脂肪酸，有別於動物油脂中的長鏈脂肪酸。他解釋，由於動物油脂分子較大，有研究證實進食後，增加壞膽固醇和心臟病風險較植物脂肪高。

劉嘉豪說，如果非吃餐肉不可，不含致癌物硝酸鹽的新餐肉確實是較好的選擇，但他重申，任何餐肉均屬於非必要、能量高但營養價值低的食物（discretionary food），「定位基本上就好似雪糕，只係平時獎勵一下自己」，因此恒常食用任何餐肉都是不健康。

新餐肉含麥芽糊精不宜糖尿患者食用

新餐肉也含有甲基纖維素（Methylcellulose）及麥芽糊精（Maltodextrin）兩款增稠劑，作用是防腐、讓食物更飽滿、容易咀嚼，不過有一定副作用。資料顯示，甲基纖維素有可能導致個別人士胃抽筋、麥芽糊精則可導致血糖急升，糖尿患者不宜食用，亦可能改變膽臟細菌組成而削弱抗病能力。

記者接觸過一些麥當勞食客，部份人對新餐肉表示感興趣，但對其營養成份一無所知。梁先生曾在Green Common餐廳嘗試新餐肉，認為其味道比起傳統午餐肉更為香口和鹹脆，「好食過傳統午餐肉，冇咁油但有嗰種味」，但他承認不了解新餐肉營養成份。大學生麥先生說，「食得餐肉預咗肥啦」，因此不會考慮營養問題，價錢和味道是首要考慮，因此還是會選擇普通餐肉。

生產商Green Monday回覆說，相比含有致癌物質硝酸鹽的傳統午餐肉，植物餐肉絶不含有任何致癌物質，亦不含膽固醇，因此較為健康。不過由於新餐肉包含椰子油而帶有飽和脂肪，消費者應適量食用。

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