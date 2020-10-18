憂國安離間12港人　削意志套料

【本報訊】12港人被送中逾月音訊全無，過去一年多在內地經歷被拘留、遭全天候監視的王鳳瑤以過來人身份指出，12港人面對的情況只會比她更為嚴峻，更指她在看守所期間，有被捕者被監禁三年或以上仍沒有機會與家人會面。她估計12港人除了可能被國安軟硬兼施套料、強行灌輸愛國教育外，更可能要面對國安用離間計分裂。她呼籲社會要繼續關注12港人。

王婆婆昨在記者會一開始便高舉「Save 12 HK Youths」標語。她指在內地經歷取保候審期時已知悉12港人被內地扣押。依她被扣留的經驗，她估計內地當局可能會把12名港青分派往不同省分的派出所或拘留所，不會讓他們有機會碰頭或商量對策，以削弱他們的意志，「（甚至）希望佢哋可以互相篤背脊」。

曾被內地羈留近一個半月的王婆婆不諱言，12名港青將難以得到外界幫助，「冇（人可以幫到佢哋）㗎，裏面係叫天不應，叫地不聞 」，「邊個可以幫到佢哋？佢（國安）唔會畀你聯絡到外面嘅人」。她以在深圳第三看守所的所見所聞舉例指，拘留室內有一名被捕者已被監禁三年或以上，約八名被捕者被監禁兩年或以上，他們全部都沒有機會與家人見面。王婆婆相信，在內地消息封閉下，港人將難以監察12港青情況及提供協助，更遑論寄信給他們。

環保少女發文籲關注

此外，關注氣候暖化議題的17歲瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）昨在Twitter發文，參與社交網絡聲援12名被內地扣押港人的行動。她在白板寫上「#Save12HKYouths」，並邀請其他人參與行動。