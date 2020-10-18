醫管局首階段流感疫苗注射計劃周四展開 公院求診殘疾病人孕婦優先

醫管局公佈將於本周四（22日）起，分階段在各公立醫院及門診診所為合資格人士，接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，首階段會為合資格的公立醫院及門診病人接種流感疫苗，包括在公立醫院轄下門診求醫的智障人士、領取傷殘津貼人士和接受產前檢查之孕婦等；第二階段將於11月2日展開，為65歲或以上居於社區的長者接種疫苗。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文指出，在武肺疫情下，公立醫院本來已需要應對有關病人的住院需求壓力，如同時有大量流感病人需要入院，醫院將會不勝負荷，住院病人亦難免會增加院內感染風險。據外國研究，有接種流感疫苗的社群，感染武肺病毒的死亡率比無接種疫苗社群為低；研究亦顯示，同時感染流感病毒及武肺病毒人士，病情會較嚴重，死亡率亦相對高，呼籲市民應盡早接種疫苗。

賴續表示，現時在專科及普通科門診定期覆診而又符合資格的病人，如覆診日期訂於政府防疫注射計劃期間，可以按照原定覆診日期到診所接種疫苗，如覆診日期在注射計劃期間以外，則可以在這段期間內到所屬診所或致電所屬診所安排接種疫苗。另外，由政府部門轉介的家禽或養豬從業員及從事屠宰家禽或豬隻行業人士，亦可由11月9日起到特定的22間普通科門診診所接種流感疫苗。

接種季節性流感疫苗約2至4周後會產生抵抗力

醫管局發言人強調，接種季節性流感疫苗後會於約2至4周後產生抵抗力，並持續至少6個月，除了注射處可能出現輕微腫痛外，一般並無其他副作用，少數人會在注射後出現發燒、身體疲倦、筋骨肌肉疼痛等症狀，相關症狀通常會在一至兩天內自動減退。

就肺炎球菌疫苗的接種安排，醫管局會配合政府防疫注射計劃，為合資格的公立醫院及門診病人接種，肺炎球菌疫苗一般在接種後2至3周內產生效力，如患有感冒病徵、發燒或嚴重不適，應待康復後才接受防疫注射 。

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