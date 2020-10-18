「偏鹹有嚼勁」茶記或入貨

【本報訊】新餐肉走入連鎖快餐店，未知茶餐廳又會否是下個合作對象？記者邀請位於太子的基隆茶餐廳水吧師傅堅哥試煮新餐肉，他將新餐肉與店內的午餐肉以同樣時間煎熟，驟眼看來新餐肉表面微焦，傳統午餐肉則沒有焦黑。堅哥煮完後試食，不禁皺眉，「呢個（新餐肉）偏鹹，我食得鹹都覺得佢有啲鹹，比一般餐肉鹹啲，口感都仲可以，素食人嚟計要淡口返啲」。他說較喜歡傳統餐肉，因為肉味較真實，新餐肉則「唔覺得係食緊餐肉」，如果採用，煮法或要調節，若是配搭粉麵，可能調淡湯底一點遷就。

加錢有得揀 迎合素食客

「佢方便在唔使切囉，我哋平時要自己切，嘥工夫啲囉。」至於成本方面，傳統午餐肉的來貨價平均一塊兩元，新餐肉如果以零售價48元計，平均一塊要八元，高級食肆才能接受，「一件餐蛋治賣廿零蚊，兩件（新餐肉）都用咗16蚊啦，仲要包、仲要蛋、仲要舖租，點圍到皮？你件餐蛋治唔賣到三、四十蚊，圍唔到成本」，若茶餐廳要用，估計需要加價，但疫潮之下生意不佳，遑論加價。

老闆娘Cat則持開放態度，指基隆一向愛嘗試新產品，現時便有一般茶餐廳少見的鰻魚、黑松露，好讓食客保持新鮮感，若有貨源亦有興趣一試。她試食後覺得新餐肉略鹹，但香口有嚼勁，不過細吃下不覺有肉味，「鍾意食午餐肉嘅人就食唔到午餐肉味」。基隆有一成素食客，經常會在餐牌中自選走肉配搭，例如番茄枝竹飯、豉汁茄子飯等，估計若加數元有新餐肉，素食客人會感興趣。

食客馬先生試食後，形容新餐肉較濃味亦較好味，如果只是加價五元之內能吃新餐肉，他會嘗試。何先生則認為午餐肉本來就不是健康食品，「我都有見過佢（新餐肉）啲成份，其實差唔多，都唔係特別健康咗，冇特別考慮」。