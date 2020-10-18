改革派光復喇沙舊生會

【本報訊】現屆喇沙書院舊生會曾拒就譴責校友、前警務處長盧偉聰，召開特別會員大會，觸發舊生不滿。喇沙書院前晚舉行舊生會及校友校董選舉，改革派內閣「合眾．維新」高票擊敗由建制成員領軍的「愛．團結」，所有成員成功當選。「合眾．維新」發表勝利宣言，形容舊生會重回所有「喇沙仔」手中，將積極進行改革。

踢走「再出發」發起人

今屆舊生會選舉是喇沙書院十多年來首次出現競爭，逾千名校友回母校投票。因不滿現屆舊生會「滅聲」作風而組成的「合眾．維新」大獲全勝，其中校友校董一席由「合眾．維新」支持的候選人譚仲麟以1,098票，壓倒性擊敗取得437票的對手、喇沙舊生會前會長黃嘉為。

譚仲麟當選後，感激逾千校友親身回校投票，形容畫面令人感動，又表示校友校董未來的工作任重道遠，會在新的工作崗位努力。

資料顯示，譚仲麟是前政務主任，現職公共事務顧問，在曾俊華競選特首時擔任其義工團負責人。至於落選的黃嘉為，是律師會前會長兼城大校董會主席黃嘉純的胞弟。

「合眾．維新」發表勝利宣言：「選戰之中，多少豪情、多少巧思；多少汗水、多少熱淚，我們心中知曉，外面一樣看見。接近3,000位喇沙仔用選票，創造了歷史。這段歷史，是各位喇沙仔足以自豪的。」宣言續稱，舊生會當務之急是提升舊生會治理、重新團結師兄弟，「我們將繼續以謙卑的心，為更強大的舊生會和舊生社群而奮鬥」。

「合眾．維新」16名執委亦全部當選舊生會內閣，其中參選會長的劉錦德以1,840票，擊敗僅得1,137票、具建制背景的吳守基。吳守基曾提名林鄭月娥參選特首，也是由董建華、梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」發起人之一，以及新界社團聯會名譽會長。

劉錦德則是公關公司聯合創辦人，以及中大機械及自動化工程學校友會及工程學院校友會會長。劉錦德在當選後拍片宣佈喜訊，形容是喇沙的勝利，感謝支持者不眠不休宣傳造勢，「我哋將會繼續以謙卑嘅心，去為更強大嘅舊生會而努力」。