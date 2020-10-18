陳謳明當選聖公會下任大主教 被視「開明建制派」 曾籲林鄭就修例道歉

現任香港聖公會大主教鄺保羅於今年年屆70歲，根據該會《教省規例》規定，鄺將履⾏職務至年底。香港聖公會今日（18日）宣佈，下午召開第八屆總議會大主教選舉團特別會議後，由陳謳明主教獲得選舉團三院各逾半數贊成票，當選香港聖公會下任大主教，接替年底屆齡退休的鄺保羅。

根據香港聖公會《教省規例》規定，在選舉中當選的大主教候選人，須在選舉團內的主教院、聖品院與平信徒院（選舉團三院）分別得票最多，且各獲半數贊成票。大主教選舉今午於聖公會鄧肇堅中學進行，共有三名候選人，分別為陳謳明主教、謝子和主教及郭志丕主教，最終由陳獲票符合當選門檻，成為下任香港聖公會大主教。

立場溫和 為「開明建制派」

不接受暴力惟籲港府回應訴求

現年58歲的聖公會西九龍教區主教陳謳明，被形容為「開明建制派」，立場較溫和，本年1月接受香港聖公會刊物《教聲》訪問時，曾強調作為基督徒要尋求「信仰一致，政治多元」，認為應分清楚甚麼是政治，甚麼是信仰，並勉勵教友「要勇敢地肩負抵抗洪流的重任」。

此外，陳謳明亦至少兩次在聖公會就社會事件發表的牧函中署名，包括就去年6月反修例運動，指事件起因是來自政府忽略市民聲音及恐懼，表示盼望特首林鄭月娥就事件致歉，並對年輕人抱持赤子之心、為理想站出來感到欣喜，但強調教會對暴力堅持「說不」；及後就7.1衝擊立法會事件，表示尊重以和平理性方式表達不滿，但強調不接受「暴力行為」，同時又呼籲港府以行動回應港人訴求。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！