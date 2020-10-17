港古佬︱難民異地「自治」攻略 國民黨SimCity之《貧窮調景嶺版》

買島、大遷徙、建港，人們對未來的激進想像越來越多，但實踐起來容易嗎？當一群難民被迫流落他方，如何「從無到有」開發屬於自己的小城邦？港古佬施志明伙拍柴宇瀚博士，教你參考70年前調景嶺的「自治」歷史。

1950年國民政府退守台灣，一批國民黨難民上不及開往台灣的船，輾轉流落香港，先暫居摩星嶺，後被遷移到調景嶺。7,000名難民，大部份是國民黨軍人及眷屬，還有政商教育界的知識分子。雖然糧食有殖民地政府供給和本地慈善捐助，但調景嶺杳無人煙，沒有淡水、沒有電力、沒有陸路通往外界。當時難民都相信國民政府會在兩年內把他們接到台灣，因此短期目標是要在調景嶺捱過兩年。

為解決住屋需要，難民先以葵葉和柏油紙，搭建約千間極簡陋的A字棚屋，每間能住三四人。難民又組織「自治辦公室」，各人自行擔當不同工作，工作隊負責搭屋和防火，水源組負責尋找水源，開路隊開發陸路往觀塘，自治糾察隊則負責治安巡邏和防止左派在水源落毒，此外還有山區衞生隊、工程隊、茶水組、劈柴組等等。棚屋群慢慢發展成木屋群，從中國逃難而來的傳教士和教會，則幫忙興建學校和教堂。

調景嶺作為國民黨難民聚落的名聲逐漸在香港傳開，市區的零散難民為求照應而遷入，至51年8月已經聚集2萬人。

捱過兩年，但台灣政府接走的人少之又少，難民卻越聚越多。殖民地政府怕右派勢力坐大，停止向難民派飯。台灣的民間組織「中國大陸災胞救濟總會（簡稱救總）接手救濟，並協助難民在地自治工作。在救總和教會的幫助下，調景嶺的學校越建越多，第一間醫院靈實醫院也建成。區內發展出各種產業，有人組隊去馬鞍山採集煤礦，手工藝例如藤製品、刺繡興起，有「百萬將軍學繡花」的說法。

香港政府的不干預，反而令調景嶺發展成獨立運作的中華民國小城邦。直到1961年，香港政府決定強制接管難民營，當時難民強烈反對，不過一場風暴改變眾人。1962年9月1日，超級颱風溫黛襲港，調景嶺九成半的木屋，在數分鐘內便全被吹倒。難民眼見遷到台灣無方，反攻大陸無望，要生活下去，惟有與殖民地政府合作。

殖民地政府將此地劃為徒置區，限制擴建，但賦予調景嶺難民在此「無限期定居」的特權，肯定難民的「居民」身份。政府在山頂興建警署，美其名維持治安，實則為監視居民活動。1964年，郵政局和消防局建成，對外交通也更便利，越來越多調景嶺人外出市區找工作。調景嶺自治程度日益削弱，不過每年雙十，這裏仍然是一片青天白日滿地紅旗旗海，是在香港的獨有風景。當初大部份難民不曾打算在港定居，一直夢想遷移台灣、反攻大陸，但結果一住便數十年。

1995年，主權移交臨近，香港政府決定清拆這個民國城邦，將居民遷移入厚德邨，結束這段近半個世紀的難民自治故事。然而另一段「自治」，才剛要開始……

鳴謝 柴宇瀚 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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