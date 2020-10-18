天氣轉涼秋意漸濃 服裝店夏季衫減價清貨 市民主攻絲巾薄外套

颱風襲港過後氣溫顯著轉涼，雖然早上天氣稍涼，但中午溫度仍一度高達攝氏28度。有市民表示，日夜溫差較大，會自備薄外套出門，也有市民表示天氣仍舊炎熱；而一些小店亦開始減價促銷夏季衫，希望藉此增加生意額。

身穿長袖衣的謝小姐表示，出門前會先留意天氣報告，「今日本身（天氣）有少少涼，但而家反而有少少熱，不過如果行返室內地方，唔曬住都OK。」又指已開始準備秋季衫。同行的吳先生表示，並沒有特意準備外套或長袖衫，「呢排都仲係好熱，都係keep返夏天啲衫先。」他稱仍希望買夏裝，惟大部份連鎖時裝店已推出秋冬裝，「想買都買唔到，其實我而家出緊汗。」兩人謂因為疫情關係，已減少出外聚會，也對第四波疫情爆發感到憂慮。

王小姐表示，今早出門前感到有秋意，故選擇穿針織短衣，「而家有啲熱囉，但天氣都預計唔到。」她指，下星期氣溫再降後，會帶備薄外套出門，她又稱已準備好秋冬衫，「但執咗啲冬天衫出嚟，熱又着唔到。」至於會否購置新衣，她則稱要再視乎天氣的轉變，「唔知會涼幾耐，同係咪真係keep住涼。」她又指，原先有考慮過重陽節到郊外遠足，但擔心天氣熱會導致中暑。

一身運動裝扮的黃小姐表示，未有刻意「轉季」，但出門前會另備薄外套，「始於夜晚都有少少涼。」她說已選購好秋冬裝，「主要都會買返啲薄少少嘅外套，但入面都可能係着返啲背心、短袖。」

夏天衫減價促銷 刺激消費

在尖沙嘴開設時裝店的何老闆表示，限聚令放寬下客流量較以往多，生意額回升。天氣轉涼，店舖的夏裝亦開始減價促銷，「始終香港嘅氣溫唔係咁涼。」何續指，消費者主要購買薄外套及絲巾，「啲客對秋冬裝都有需求，始終（客源）都係上班族居多。」

何老闆謂難以預計未來的生意額，因要視乎香港會否爆發第四波疫情，惟期望市道可盡快復蘇，可以刺激本地消費，共渡時艱。

「黃店」Chill SJ負責人Steve表示，現階段大部份港人都未開始購入秋冬裝，但人流已較以往多，「啲人多數嚟買下啲清貨、夏天衫多。」雖然預期今年冬天會較往年寒冷，但現時香港天氣仍未轉涼，「香港人未覺凍都唔會買衫」、「睇（秋冬裝）就有，買嘅都係夏天衫」。

Steve謂以往農曆新年前夕均為港人購冬裝的「黃金時段」，但今年生意仍難以預計，「（生意）都受到疫情打擊好大，都希望會係好嘅，始終香港人都想換裝。」

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