近幾天，多了患者表達目乾、鼻敏感、身癢、便乾等轉季小問題，在方藥中稍為調整，就可解決。即使沒吃藥，身體本來無礙的，也可一兩周內適應，但可惜，香港人，本身底子較差。

鼻敏感出現鼻水倒流，未到冬天，已久咳；便乾，慢慢成為胃頂，甚至兩至三天一次大便；身癢發作越來越密；幾樣東西加在一起，適應不了季節轉變，就突然失眠，年紀漸大，就不適應氣節轉變，更易長期失眠。

小問題，去搵中醫，雖不是小題大做，但疫情期間，有些舊客說笑：行過診所門口都會避開少少，那就自己做一些小調整。

很簡單就是，飲糖水，搽潤膚膏，早瞓些許，忟少啲。

糖水

百合雪耳，腐竹糖水，馬蹄糖水，簡單點，楓樹糖溝水都可。當然，點到即止，飲1至2天，感覺清潤了，就等多一周才飲。

搽潤膚膏

因應年紀和病史，搽的次數也不同。幾位皮膚乾燥年輕女士，表示已搽了潤膚膏，但仍很乾，詳問後，才知，每天只搽一次，我微笑（有風度）說：我個仔每日都搽2次。

另外，溫度每突降8至10%，就可以搽多一次。

早瞓些

秋收，日落時間早了，早休一點是應該的，但要求港人早瞓1至2小時，似乎相當離地。我通常要求患者由20至30分鐘開始。對於一個長期睡眠不足的人，睡多一點，感覺已良好很多。

忟少一下

秋收，肝氣更易鬱結，避免多忟，是重要的。回到現實世界，香港人好難唔忟，近這三四個月來，我要求自己唔發脾氣，但仍未成功，每月仍發一小次脾氣，進度不佳，未能完成百日築基。

無法不忟，就退而求其次，拉筋，可助舒一舒肝氣。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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