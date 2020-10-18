武漢肺炎︱青衣藍澄灣屋苑內酒店明起作等候檢測中心 居民貼反對標語抗議

衞生署原本租用作來港人士等候檢測結果的荃灣帝盛酒店，合約今日（18日）到期，明日將會租用青衣華逸酒店作等候檢測結果中心。華逸酒店位處於藍澄灣內，酒店與藍澄灣第5及第6座相距約100米，客人出入酒店亦需要經過屋苑，居民憂增加感染風險，不少住戶於窗台貼上抗議標語表不滿，議員亦批評局方事前未有向區議會及該區居民諮詢，罔顧居民健康。

衞生署今日（18日）公佈，隨着荃灣帝盛酒店合約完結，明日起租用青衣華逸酒店作等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士提供住宿。署方指，會因應設施容量及下午抵港航班的人數，在有需要時，即使是下午抵港人士，亦會獲安排在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，留在該處等候檢測結果。

青衣華逸酒店位處於藍澄灣內，樓下已是藍澄灣商場，屋苑內有華逸酒店、青逸酒店及永倫800酒店3間酒店，當中華逸酒店與藍澄灣第5及第6座約100米距離，客人出入酒店亦需要經過屋苑。另外酒店今日已用物料將大堂玻璃遮蓋，未知原因。

立法會議員尹兆堅及葵青區區議員郭子健、韓俊賢上周五曾到政總向食衞局表達不滿，指局方及酒店單方面作計劃，未有諮詢居民及議會，要求當局停止華逸酒店接收隔離人士計劃。

兩名區議員指，政府及海逸酒店集團早於7月底在未經當區居民同意下，安排華逸酒店接收來自高風險地區旅客入住，已是罔顧區內居民健康。對於華逸酒店轉為等待檢測結果中心，他們憂慮旅客即使當下檢測呈陰性，離開酒店仍有可能處於潛伏期，如接觸到附近居民，會大大增加社區傳播風險。

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