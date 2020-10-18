【本報訊】本港昨錄得17宗武漢肺炎確診個案，全屬輸入個案，為10月8日錄得18宗個案以來新高。疫情持續但食肆防疫措施鬆懈，大家樂集團旗下連鎖食肆「米線陣」涉未有遵從四人一枱的法令。食環署與警方昨採聯合行動，檢控銅鑼灣兩間樓上飲食處所，並向87名違反限聚令的樓上酒吧顧客發告票。

有網民昨日在社交網站專頁「將軍澳主場」上載一張相片顯示，中午時間位於將軍澳PopCorn 2地下的米線陣內一張枱坐了六人，「香港疫情要多謝黑心奸商，一張枱拼三個家庭六個人」。

店員補鑊膠布封枱

記者昨午前往了解，發現米線陣店員正將涉事枱面貼上黃色膠布，禁止食客使用。大家樂集團回覆，已即時指示分店留意每枱入座人數，嚴格執行四人一枱，餐桌之間保持1.5米距離或設置隔板。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規定，餐飲處所不得超過四人同坐 一桌，業務負責人違反規定，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。在餐飲處所內違反四人上限的限聚令，食客也可遭罰款2,000元。食環署表示，昨日派員到上址巡查，未有發現違例情況。

執法部門近日加強行動，昨日凌晨，食環署與警方共巡查灣仔區10間餐飲業務處所，分別檢控了登龍街一間樓上餐飲處所及謝斐道一間樓上酒吧的負責人，兩店被指在准許時間以外（即午夜12時至上午4時59分）營業，員工亦無戴口罩，並違反顧客人數上限。警方同時向87名違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）有關人群聚集規定的樓上酒吧顧客發出罰款通知書。

業界指規例不清晰

香港中小企食店聯盟召集人及公民黨成員林瑞華認為，相信大部份食肆都嚴格遵守防疫規例，「都知道（食肆）要100%遵守有困難，因政府規例寫得唔清楚，一張枱坐四個人，係咪有隔板就可以坐多過四個人？都係業界一直疑問」。他說有時連執法人員也不了解法例，「好似入座率減50%，有執法人員到場係計現場座位一半，但法例是計申請容納人數一半」。

林指食肆恢復七成生意，希望政府放寬措施，「疫情爆發唔係飲食業群組，好似China Secret唔可以當飲食界，係夜場，唔希望一竹篙打一船人」。