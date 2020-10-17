【本報訊】曾參與本港示威活動、去年8月返回深圳寓所時遭中國當局扣留逾一年的「王婆婆」王鳳瑤，昨公開過去一年在內地飽受精神折磨的遭遇，除了遭長時間審問、被迫寫悔過書外，她被困在極狹小的囚倉，連沖涼都被監控，要「被拍片」稱自己愛國、無被虐待和承諾不再示威，更被迫參與「愛國旅行」，其間被要求笑着和國旗拍照。王婆婆控訴內地精神虐待她，令她近乎崩潰，她表明短期內不會再返內地。

反送中運動中經常現身並揮舞英國旗的64歲「王婆婆」王鳳瑤，自去年8月11日到太古港鐵站示威後便失去消息。她前晚率先接受本報專訪時提到，去年8月13日到機場示威後返回深圳寓所，在皇崗口岸辦理過關時，10名保安和海關人員截停並帶她到房間搜查，「驚，係唔識反應，（整個人）係麻木、諗唔到嘢，（有如）任人擺佈」。

及後有人將她送到深圳福保派出所，前後共有三批內地人員審問，其後約10名公安將她押回住所搜查並撿走私人物品。8月15日凌晨，王婆婆被送到福田拘留所接受行政拘留。她曾被抽血及由自稱醫生的人照心電圖。拘留期間，她每日早上7時要在拘留所唱國歌、在床上做體操，同時接受懲教人員訓話及進行愛國洗腦教育，包括要求她對國旗罰企，及就持英國旗寫悔過書。

血壓飆升 「怕死喺看守所」

15日後，王婆婆被帶到守衞更森嚴的深圳第三看守所刑事拘留30日，她憶述：「裏面恐怖過派出所好多，一個倉唔夠200呎。」16名女囚友共用一個洗手間，睡在同一張大床，早餐只提供一個饅頭及一碗白粥，每日要做原地踏步的軍操，監倉內甚至沖涼房內均佈滿鏡頭。她又指，沖涼期間曾有男管教經過沖涼房，更叫她們沖涼時開門，「真係好驚！我哋沖涼都俾人影晒，我唔信冇人睇」。她原以為會在看守所死去，「我成日諗外面啲人知唔知我喺入面呢度呢？知唔知我咁慘呢？」她指囚禁期間，國安不斷向她套料，冀取得香港反修例運動的訊息。

王婆婆表示，在拘留日子裏，從來沒人告知她被拘留原因，她曾向派出所人員要求取回口供紙副本，對方僅責罵她無權要求，及後當局一度指她危害國家安全和尋釁滋事，但最終文件上沒有列明。她昨在記者會指，「我差啲死喺內地，爆血管都唔知道，血壓高至二百度，所以喺看守所嘅時候，日日帶我去見醫生量血壓，怕我會死，我都好怕會死喺看守所」。

「抗爭到生命最後一秒」

王婆婆在看守所刑滿出來後，有國安人員帶她至陝西省「旅遊」，接受五日愛國洗腦教育。她多年前曾在該處做義工，她指國安目的旨在向她展示國家發展迅速，其間多次被要求手持國旗拍照、唱國歌、看國歌表演和電影《我和我的祖國》。及後王婆婆終能返回深圳寓所，開始一年的取保候審期，其間面對國安不斷來電、不知名人士經常拍門騷擾，並要按國安要求到警務室報到和接受訓話。取保候審期上月29日結束，月初返港的王婆婆昨表明短期內不會再回內地。

被問到日後會否繼續參與社運，王婆婆毫不猶豫便說：「會！我一定會……我寧願係我自己（受傷），都唔想係年輕人（受傷）……我一定會抗爭到我生命嘅最後一秒。」陪王婆婆召開記者會的立法會議員張超雄批評，王婆婆在香港參與示威，與內地無關，卻遭內地執法人員長時間拘留、剝奪自由，是不能接受。