李八方online︱人藍腦殘！左媒借睇南區風水 再屈黃之鋒住貝沙灣

藍絲為咗老屈抹黑前香港眾志秘書長黃之鋒，可以去到幾盡？原來就係連風水玄學都可以搬埋出嚟。

話說由中聯辦控制嘅《大公報》、大公文匯集團高層持股的網媒「點新聞」，近日喺一個網上節目請嚟風水師周璞初，分析南區樓盤，最終卻變成講吓黃之鋒喺南區嘅住所啱唔啱佢命格。片中一名自稱Sophia嘅女主持話，黃之鋒原本住喺海怡半島，但最近就「好似忽然富貴，搬去貝沙灣喎」，再由風水師以風水命理，解釋一番，話點解貝沙灣適合黃之鋒居住。

黃之鋒今日睇咗呢段由朋友傳畀佢嘅片後，忍唔住要喺Facebook寫返句：「到底我睇咗啲乜.jpg」，並hashtag「人一藍腦變殘」，強調自己經唔知講咗幾多千百萬次，根本從來冇住貝沙灣，亦都冇任何貝沙灣物業，似乎對於藍絲呢類屈得就屈嘅節目，深表無奈。

有網友洞悉藍絲夾硬老屈嘅陰謀，「一個大話講100次，啲人就以為係真㗎嘛」、「可能是洗腦效應，不過都要D（啲）人無腦先洗到」；另亦有人好阿Q，「睇完笑咗，（黃）問佢哋收返廣告費」、「好好笑，水洗都唔清，但個fact對佢哋（藍媒）嚟講真係唔重要」。

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