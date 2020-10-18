新餐肉環保作賣點 未提大豆來源

新餐肉另一賣點為純植物餐肉，非基因改造、無添加激素及抗生素，減輕對地球負擔。環保團體綠色和平項目主任陳可淳認為，植物肉的確較傳統畜牧業生產的肉類環保，但消費者目前並無足夠資訊分辨新餐肉所用的大豆是工業大豆，還是生態友善大豆，若因環保原因支持植物肉，市面上有更多環保食材可供選擇。

對於植物肉較環保的說法，陳可淳認同並解釋，過去早有研究發現，每生產一斤畜雞肉需要消耗3.2公斤的糧食，若人類直接食用飼養肉類所需糧食，將更有效率利用地球資源。但她指出，生產工業大豆本身亦會增加地球碳排放，如商人為大規模種植工業大豆而燒毁樹林，尤其亞馬遜森林時有非自然山火，本身亦是畜牧業毁林開闢農地所致，「而畜牧業本身都會種工業大豆嚟飼養生畜」。

新餐肉是否環保？陳可淳說，目前並無足夠資訊分辨新餐肉所用的大豆是工業大豆還是生態友善大豆。若因環保原因支持植物肉，市面上有更多環保食材可供選擇，例如非加工蔬果（raw food）等。生產新餐肉的公司Green Monday回應大豆產地時僅稱，新餐肉使用的是非基因改造大豆，未有提供產地來源資料。

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