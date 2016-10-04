武漢肺炎︱傳印度領事住薄扶林花園爆疫單位 疑抵港後免檢疫直接回家

本港武肺疫情近日有緩和迹象，惟每日仍有不少輸入個案，許多來自高風險地區如印度、尼泊爾等。在早前公佈的輸入個案中，一名25歲確診男子（第5217號個案）由印度抵港，按衞生署規定本應於酒店接受檢疫14日，惟署方資料和區議員均指出，該名男子居於薄扶林花園6座，返港當日下午或曾回家，傍晚方送院。當區區議員質疑署方檢疫有漏洞，不應對由高風險地區來港人士有任何豁免。

衞生署拒回應患者是否曾回家獲免檢疫

南區區議員林德和指，據他了解周四（15日）當日下午4、5時有救護車接走該男子，他聯絡食環署派員晚上8時多消毒大廈公共地方。有薄扶林花園居民流傳，第6座兩個單位均有外國領事入住，又指該名25歲確診男子就是印度領事，惟至今仍無法證實。

《蘋果》就該名確診人士是否屬免檢疫人士向衞生署查詢，署方僅指由於該男子傳染期間沒有在港工作，不會透露其職業，亦未說明男子是否獲免檢疫並曾回家。

張建宗可按規例豁免外國領事免強制檢疫

衞生署資料顯示，患者在新德里乘坐AI314航班於10月15日抵港，另有3名無症狀患者，分別是第5219、5220和5221號個案都乘搭同一班機，在入境檢測呈陽性。

根據目前署方規例，印度屬於指定高風險地區，到港人士抵港後，須到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，如檢測結果呈陰性，須前往已預約的酒店繼續完成14天的強制檢疫。但根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），政務司司長亦可按規例豁免部份人士，包括外國政府領事和跨境貨車司機等。

林德和認為當局不應對高風險地區來港人士給予任何豁免，直言是一個檢疫漏洞，有居民知悉後自行接受檢測，「唔應該畀佢豁免返屋企，令病毒有機會傳播開去」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！