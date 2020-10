港方稱台軍包機接近東沙「危險區」逼折返 揭快運Flycation航班同日飛經同位置未受阻

本周四(15日)一架台灣軍方包機前往東沙機場期間,被香港飛航情報區區管中心通知,航班將飛往的區域,飛行高度低於2.6萬呎以下為「危險區」,故拒絕該航班進入。台灣民航局16日公佈當日與香港的通聯紀錄,透露上述危險區於當日傍晚6時24分結束。

翻查當日飛行紀錄,香港快運航班UO1800亦於上述危險區時段飛近東沙機場附近,飛行高度一直低於2.6萬呎。有立法會議員批評,港方從未透露危險區實際範圍,令人質疑台灣軍包機被拒動機。

根據台灣民航局周五(16日)公佈的通聯紀錄,立榮航空台灣B7-9051軍方包機,於本月15日早上約9時多由高雄飛往東沙機場,其間突接獲香港區管制中心通知,指航班以飛行高度1.6萬呎將進入「危險區(danger zone)」,港方人員當時指該區域「安全高度要在2.6萬呎以上(the safety altitude is flight level two six zero or above)」。

紀錄顯示,台方曾查詢是否涉及軍演,但港方未有透露,僅指有危險區,並明確表示「香港無法接受該航空器(hong kong cannot accept this aircraft)」。台灣民航局亦在公佈的通聯紀錄上註明,經香港通知上述危險區於傍晚6時24分結束。

香港快運Flycation航班同日飛近上述危險區

翻查航班追蹤網站Flightradar24,香港快運首班由「香港飛香港」的Flycation航班UO1800,當日亦於上述危險區時段飛近東沙群島一帶。航班於下午2時41分由香港機場出發,往東南面方向飛行,最遠至東沙群島西南面後折返,飛行高度一直維持低於2.6萬呎,最高僅為2.5萬呎。

曾任民航機師的立法會議員譚文豪表示,UO1800及B7-9051在航空位置上甚為接近,令人質疑為何前者能飛行,後者卻遭拒。他稱,雖然民航處可解釋,危險區只限於東沙群島東面,但危險區「一般唔會係咁細範圍」;即使範圍只限東沙群島以東,「香港快運隻機都好接近吖嘛」,質疑香港快運是否知悉該處有危險區域。

本港未告知台方危險區實際範圍 做法有問題

譚又指,根據台方公開的通聯紀錄,本港未有告知危險區的實際範圍,直指做法有問題,「一定係要講清楚個範圍,咁先唔會令人誤闖咗」,若UO1800出現技術錯誤或機件故障而偏離原有航道,需改往危險區飛行,「咁佢都要知前面唔飛得㗎嘛」。

就為何UO1800能飛近東沙群島附近,但台灣B7-9051則被拒絕進入,民航處未有回應,僅稱該處沒有補充。香港快運則暫未回覆。

