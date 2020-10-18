多間私院流感疫苗缺貨一針$960 市民憂冇針打提早接種

傳染病專家警告本港今冬或迎來武漢肺炎及流感病毒的雙重夾擊，不少市民提早接種流感疫苗。《蘋果》以顧客身份致電多間私家醫院查詢，聖德肋撒、仁安醫院表示流感疫苗已經缺貨，藥廠尚未通知下周能否來貨。部份私家診所只剩數十針預留給去年接種過的病人，暫不接受新預約。傳染病專科醫生相信，由於內地一針難求，港人擔心隨時「冇針打」，提早接種，估計需求下月才見頂，希望每年購買數以百萬針的政府能與藥廠、私醫做好協調。

至於表明尚有流感疫苗的私家醫院，均表示不接受預約，只接受即場求醫後注射。接種價錢則與去年相若，如寶血醫院約460元；港怡醫院則按不同時段，收費由400多元至近千元，「如果今（星期日）晚8點後睇，醫生費、疫苗費同姑娘注射費，夾埋（約）960元」。

家庭醫生林永和表示，按去年需求，今年訂了2,000針流感疫苗，首批500針已於一周內全數接種，剩下少部份預留給去年接種過的病人。但他指，未清楚藥廠派貨的日期、數量，暫時不接受新的預約，「除非真係有針擺到入診所雪櫃」。他稱，以往10月尾開始才多人接種，今年提早了大半個月迎來需求高峯，擔心供不應求。

兒科專科醫生劉成志亦指，診所雖仍有流感針，但周末已接種了30至40針，反映今年特別多人接種疫苗。

內地一針難求 港人憂香港都冇針打

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，內地最近一針難求，不少港人擔心，隨時連香港都「冇針打」，故一窩蜂提前打針，可以理解，「甚至有老人家唔等資助計劃開始，堅持要提早打到」。他稱，留意到部份私家診所已經缺貨，市民轉到私院打針，所以連私院也提早缺貨。

衞生署為2020/21年度政府防疫注射計劃，及季節性流感疫苗學校外展計劃，採購了87.8萬針流感疫苗，署方會監察流感疫苗的接種情况及存量，與疫苗供應商保持聯繫。曾祈殷認為，政府以往均有大量疫苗剩除，希望今年能與藥廠、私醫協調，讓更多市民能夠接種，「如果政府唔想讓針畀私家醫生，應該加強宣傳防疫注射計劃，等更多人有機會接種」。

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