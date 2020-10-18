李八方online︱擦鞋籲研習總演辭 梁振英讚深圳「破人類紀錄」 叫港勿「守株待兔」

深圳特區40周年有中共國家主席習近平到賀，仲講明深圳係大灣區將來嘅重要引擎。身兼全國政協副主席嘅梁振英早前接受央視訪問時都領吓功，講到自己對深圳有咩貢獻；今日佢出席商台節目時，誇張到大讚深圳喺咁短時間建立經濟特區：「可以講係破晒人類紀錄」，話自己對此都好高興，同時嘆香港人唔可以再「守株待兔」，認為要去「捉兔仔」，而以做生意講法，就係港人未來要去「call客」，「唔能夠坐喺度等客上門」，仲搶咗特首林鄭頭啖湯，話深港規則銜接等好受中央重視，預料好快有政策出台添。

港官北上深圳時排排坐、抄碌屎，以示對習大大講話嘅高度重視；梁振英喺示忠方面則一向唔弱。佢喺節目中不時翻閱文件，話習大大嘅講話喺香港「未引起足夠嘅重視」，形容習講話「有好扎實嘅工作基礎」，「我想喺度講畀大家觀眾知，我哋真係要學習習主席嘅講話同文件」，形容有人評論習大大嘅講話意味香港「無得玩」係比較負面同悲觀，指香港仍係大灣區最國際化的城巿，可以作為大灣區「另一個重要引擎」。

佢強調深港距離近，但有不同制度，認為深港可以互補，形容世界上冇兩個城市有咁嘅關係，直指「中國需要世界，世界亦需要中國」，而好多國際企業包括美國都想打入內地市場，認定香港仲有超級聯繫人角色喎。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！