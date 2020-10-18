大灣區抗票︱劉兆佳認內地港人多屬藍營 倡予特別安排供民主派拉票

特區政府盛傳會在下月向立法會提交修例建議，倡容許在內地大灣區以至北京及上海的香港人投票。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，居於內地的港人大多來自愛國愛港陣營，稱若因疫情令相關人士不能投票，反而造成選舉不公。

劉兆佳接受now新聞台節目《大鳴大放》時被問到，民主派質疑若容許內地港人投票，民主派未必能進入內地拉票，他建議作特別安排，指出「如果呢啲候選人，無論係民主派或者反對派，佢攞到候選人資格，我睇唔到點解內地禁止佢哋喺內地宣傳」，「如果你有資格做候選人，但又無法返回內地拉票，我只能話，可能要做一啲特殊安排畀佢哋，令佢哋可以通過某啲渠道接觸到內地選民，令到佢哋可以拉票」。

政府至今未有具體說明修例時間表，但有傳冀於明年立法會選舉前落實，劉兆佳預計，社會對有關條例不會有太大反彈，至於能否趕及本立法年度通過，則要視乎政府的決心及建制派是否團結一致。民主派則早已表明會用盡方法抵擋有關惡法。

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