習近平南下︱張建宗：學校應做好國安教育 港府以資源「支援」

中聯辦上月底下令建制派，要鬥垮司法、教育及社福界「三座大山」，教育局本月初即取消1名小學教師註冊資格，誣衊其「播獨」，中共官媒《人民日報》更明言，香港教育只有「一國」沒有「兩制」，要以此建立新的教育體系。政務司司長張建宗今（18日）藉國家主席習近平南下演講，借題發揮撰寫網誌，表明「期望」學校做好國家安全教育工作，又謂政府會繼續通過教師培訓、學與教資源等多重進路，「支援」學校及教師。

引習總促粵港澳青年「深度交融」

張建宗指，習近平強調要積極建設粵港澳大灣區這個國家重大發展戰略和歷史機遇，要深圳與粵港澳充份合作，吸引更多港澳青少年到大陸學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、「深度交融」，增強對大陸的向心力。張在文章結語前一段特別提到，幫助青年「融入國家發展」，刻不容緩，亦希望學生「尊重和愛護」國家，故要培養他們成為負責任的國民，加強他們的國家安全意識和守法意識。

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張續指，國民教育是學校應有之責，「期望學校會在《憲法》和《基本法》教育的基礎上，做好國歌及國家安全教育工作。政府會繼續透過教師培訓、全方位學習活動、學與教資源等多重進路，支援學校及教師」。他又謂，區域與區域間的經濟合作已成世界潮流，香港要以「更長遠的眼光和更廣闊的胸襟」，結合其他地區的力量，「在國家未來的經濟發展中繼續貢獻」。

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