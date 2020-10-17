疫情速遞︱昨無新增本地確診 大半輸入個案來自印度（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情仍然不穩，不過香港昨日（17日）並無錄得任何本地感染個案，17宗確診俱為輸入性個案。

17名病人包括5男12女，年齡介乎9至50歲，當中11人由印度抵港，2人印尼，其餘4人分別由菲律賓、巴基斯坦、法國和摩洛哥到港，有4人為外傭，1人屬機組人員。

由印度抵港的11人中，有4人曾入住酒店，當中有2人於尖沙嘴帝樂文娜公館接受檢疫，而另1人則在紅磡香港海灣軒海景酒店檢疫，餘下1名機組人員則曾入住赤鱲角富豪機場酒店。

僅1.5萬人於4間檢測中心做採樣

衞生署早前在數個高危地區推行「臨時社區檢測」，4間檢測中心累計已為15,535人採樣，有14,824個樣本已完成檢測。3間位於葵涌、灣仔、九龍城的檢測中心早前已經關閉，而今日是油尖旺臨時檢測中心最後一天開放，開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

醫管局公佈，至17日早上9時，再有12名確診患者出院，累計出院人數4,963人。現時仍有125名患者於19間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，5人情況嚴重，其餘108人情況穩定。

本港疫情

●確診（截至10月17日14:00）

5,237宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,963宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

125名確診者仍留醫，12人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185、5195號個案）、5人嚴重（第1650、4100、4101、4746、4788號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月18日00:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,659宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診531宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月17日22:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,969萬，全球死亡人數高達111萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過829萬宗，死亡人數突破22.3萬人。印度確診人數超過744萬，位居全球第二，死亡人數超過11.3萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破520萬，死亡人數超過15.3萬。俄羅斯確診人超過138萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國過去24小時新增逾2.5萬宗確診，較前日輕微下跌。總統馬克龍周三宣佈大巴黎地區及8個大城市周六起宵禁，預計維持4到6周，以遏止疫情擴散。

波蘭單日確診屢創新高，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）宣佈新防疫措施，包括限制酒吧餐廳的營業時間、 體育賽事不接待現場觀眾、華沙等疫情嚴重地區的學校停課、健身室和泳池關閉。莫拉維茨基在記者會上呼籲所有長者留在家中，表示只有團結和負責任，才可戰勝疫情。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）說，加快從武漢肺炎疫情復原，可在2025年時為全球增加9萬億美元收入，但達到此目標有賴國際合作，包括研發疫苗。格奧爾基耶娃又呼籲中國和美國繼續刺激經濟，協助全球復蘇。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,296,249 (223,730)

印度 7,443,233 (113,172)

巴⻄ 5,201,570 (153,229)

俄羅斯 1,384,235 (24,002)

⻄班牙 982,723 (33,775)

阿根廷 965,609 (25,723)

哥倫比亞 945,354 (28,616)

秘魯 862,417 (33,648)

墨⻄哥 841,661 (85,704)

法國 834,770 (33,303)

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