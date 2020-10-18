議員反國旗法修訂被視為不擁護《基本法》？ 譚耀宗不置可否

全國人大常委會昨通過對《國旗法》、《國徽法》的修改，禁止倒掛、倒插國旗等行為，修訂將於明年1月1日起施行。全國人大常委譚耀宗表示，特區政府有義務執行全國性法律，具體執行細節有待中央與特區政府商討，但他對立法會議員反對修訂會否被視為不擁護《基本法》不置可否。

有份參與審議的全國人大常委譚耀宗今午返抵香港在機場會見記者，他指，香港已有《國旗法》和《國徽法》，新修訂的內容應加入香港現行法律，但會議上沒有討論到本港最遲何時要完成修改，至於具體工作如何進行，則留待中央和特區政府商討。

被問到若立法會議員反對修訂會否被視為不擁護《基本法》，譚耀宗稱，目前不想猜測，但強調大家都要遵守《基本法》，重申又指有關全國性法律已加入《基本法》附件三，政府需透過修例落實新規定。

修改後的《國旗法》及《國徽法》亦增加國旗、國徽適用場合，基本法委員會副主任譚惠珠表示，經《基本法》附件三進行本地立法後確立的《國旗及國徽條例》已賦權特首決定在那些場合懸掛國旗、國徽，目前政府總部、特首辦、律政中心都已掛上國旗和國徽，相信特首會作適當安排，盡量在其他政府機構亦掛上國旗國徽。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！