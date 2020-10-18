盼逆權在高牆開花　楊子俊

楊子俊，最為港人熟悉的必定是爆眼教師這個稱呼。任教過三間學校，走過示威前線，右眼被催淚彈擊中，今年不獲學校續約，失去教席的他選擇從事出版業，繼續支援抗爭。他以良臻為名出版《逆權教師》，細訴八年教學生涯，以及他對抗爭、參政及教育的看法，藉此寄語港人靈活面對逆境，切勿灰心，繼續Be Water。

記者︰陳紫晴

良臻源自楊子俊中學時期筆名良子，但考慮到出版後讀者對他的辨認，他僅保留一字，改為良臻，臻字拆開便是子俊的諧音。因為抗爭運動令大眾認識到他，亦因此令他想拋開楊子俊身份，重新以良臻投入出版界。

曾經，他希望能在退休後寫一本有關教育界的血淚史，但誰也沒有想過，一切來得很快，《逆權教師》也早了近30年面世，更是圍繞在政治動盪的世代中，書中後記一句話：「我想向你展示，我是走過了怎樣的路，成為了所謂的逆權教師。」

「我哋都係平凡人，參與運動係為咗我哋相信嘅價值。」

「香港教育界係政權打壓對象，我想畀讀者知香港教師係點樣，尤其係通識科教師。」他希望藉此書讓讀者理解一個堅持，「抗爭運動係我哋（教師）嘅選擇……我哋都係平凡人，參與運動係為咗我哋相信嘅價值。」

《逆權教師》籌備個半月，記錄他八年教學生涯。作品後半部着墨他對抗爭、參政及教育的看法，「其實抗爭已經走到個位，有啲人相對灰心啲……會覺得我哋力量好似細咗」。他盼以自身經歷，鼓勵港人切勿灰心，「好多人只係將（抗爭）工作去咗啲背後工作，亦想話畀人聽，我哋抗爭運動係未冷卻過。」

楊子俊幾年前創立了山道出版社，希望推廣香港文化，如今他也考慮從出版方面入手，希望從中協助不同抗爭界別，《逆權教師》正是試驗品。他正籌備為另一位因抗爭運動影響的教師出版插畫冊，以實際方式幫助受影響教師。他不認同眾籌支援，不但手續費偏高，也要面對法律上風險，變相削弱力度，「所以我哋研究出版，甚至是商品化咗……將支援變成有實件。」他又創辦了香港人教育支援平台，希望為反送中運動受影響手足提供教育支援。

訪談中，楊子俊重提Be Water：「好多時去到一啲困難或新問題上，唔識點處理，（如果）本身個方法冇咁有成效，你要識得轉變。」他鼓勵讀者保持靈活的心態面對逆境，團結改變局勢，「本書最後是沒一個結果……抗爭運動都未完，面對政權打壓或社政問題，其實係更加嚴峻。」

「極權統治唔會長久，佢哋發現政權令生活變差，就會改變。」

除了香港發售，楊子俊也想在台灣出版《逆權教師》，以至全球華文地區，更有意將之出版為電子書，吸納更多讀者，包括內地市場。「其實我完全唔介意將本書變成簡體字。」他說實體書要進入內地市場機會很微，但相信電子書相對的空間較大，直言香港難與中國真正割席，「好多民主國家都當香港係中國橋樑，如果香港要完全脫離中國，其實係睇唔到（香港）個戰略價值」。

「始終成個中國咁多人，一定會有啲人係思想開通，睇多啲香港呢邊嘅嘢。」他也期望有內地人讀畢《逆權教師》簡體版後，能理解港人抗爭，反思中國民主：「一個極權統治唔會長久……佢哋最終發現，咁嘅政權會令生活變差之後，就會改變。」