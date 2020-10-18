本地泰人睹水炮灑淚：如港抗爭

【本報訊】泰國警方出動水炮車驅散示威者，民眾則以雨傘抵擋，場面一如去年的香港。流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰和前民間外交網絡發言人張崑陽聯手發起聯署，譴責泰國政府漠視人民訴求，呼籲當局保持克制，並強調民主改革浪潮定會戰勝黑暗。

羅冠聰：冀獨裁在這代結束

張崑陽與羅冠聰發起的網上聯署指出，泰國自今年7月起開始的學生運動，令全球重新留意到宗教、國王、政治三位一體的泰國，而他倆「絕對站在抗爭者的一方，贊成泰國人民的訴求」，包括解散國會、停止威脅人民、釋放被捕人士和制訂新憲法，「獨裁在我們這一代結束」。

曾參與香港抗爭運動、本身為救護員，現身處曼谷的泰國人「坦克」接受本報電話訪問時說，警方出動水炮車驅散，仍無阻民眾上街追求民主自由的決心，今次泰國反政府運動與香港反送中運動相似，「呢場運動冇大台」，預視日後抗爭將仿效香港「Be Water」模式。

坦克在示威現場擔當義務救護員，見證警方鎮壓力度升級。他說，日前警察只用盾牌、警棍推進及驅趕示威者離開集會場地，但周五晚首次出動水炮車對付手無寸鐵的學生及民眾。現場所見，有民眾被水炮車的藍色水噴中後，「不斷流鼻水，睜唔開眼⋯⋯啲藍色水同香港水炮車噴出啲味道，都係好刺鼻、刺激皮膚，同香港感覺都好似，但（泰國）冇咁勁，可能香港用啲過期嘢。」

在香港，居港20多年的泰國人林小姐表示，現時軍政府總理巴育執政，令泰國有很多社會問題，包括失業率高企，「𠵱家泰國好嚴重，個個都冇嘢做。」看到泰國警民衝突的新聞，她稱感到心痛，「見到啲水係咁射佢哋，好傷㗎嘛。」這些衝突場面，令她憶起去年香港的反送中抗爭運動，「一模一樣，香港我係睇到喊，好似佢哋學緊香港，噚日都有睇到喊。」

在香港居住了30多年的泰國人羅小姐認為，現時泰國抗爭者要求巴育下台的訴求很難達到，居港多年的她談到現任泰王，語氣裏亦透露不滿的情緒，「𠵱家呢個皇帝唔好，以前未坐王位時都好花花公子，老竇（前任泰王）真係好好人，又幫市民同窮人，落手落腳，佢嗰陣走咗，大家都喊得好淒涼，𠵱家呢個乜都唔做。」