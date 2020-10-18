習近平南下︱羅家聰指深港競爭難融合 劉兆佳：北京降低香港地位

中共國家主席習近平日前在深圳特區建立40周年大會發表講話，提出要促進內地和香港澳門融合發展，以及積極深入推進粵港澳大灣區建設。經濟學家羅家聰認為，在外國圍堵中國的大環境下，中國自身難以發展高端科技，香港亦失去作為中國與世界接軌的窗口角色，中港難以再談融合，反而中國被迫發展金融中心，深港只會陷入競爭。

內地銳意發展大灣區，習近平形容深圳是大灣區建設的重要引擎，點名要規劃建設好河套深港科技創新合作區，加強與港澳創新資源協同配合等。羅家聰今午在《城市論壇》表示，深港「唔會點融合得到」，除香港將成本高昂產業程序北移外，中港兩地鮮有「互補」，舉例指大灣區單是機場已有5個，「話畀你知大家喺到爭緊生意」，認為深港同時提倡推動金融及科技，「我睇唔係一種合作，唔係合作就競爭啦」。

羅又指，香港兩大優勢包括作為中外橋樑及金融中心，但當外國不再信任一國兩制之餘，中國在美歐甚至鄰近的日本、印度及澳洲均「冇個係friend嚟」，香港又遭美國制裁影響，兩大優勢不再，但他相信中共沒有強動機要摧毀香港，只是在外面圍堵環境下要推動內循環，被迫自己發展金融中心。

然而，羅認為大灣區都難以發展科技，稱據他所知，深圳並非發展高端科技，反而是推動用於科技企業的房地產，加上美國制裁影響中國晶片研發等，「一制裁已經棟喺度，冇得還擊」，而香港投放於科研資源又少，「冇啲咁嘅教育、學生」，直言大灣區專注推動科研注定失敗。

盧偉國指留港青年目光狹獈

同場的工程界經民聯立法會議員盧偉國則唱好大灣區發展及深港融合，他反駁羅家聰的機場例子，指香港機場國際連繫角色較強，反觀內地白雲機場等專注內地航線，充份體現互補。他以華為、中興及騰訊等公司為例，力撐深圳科技發展成功，又指出無人機生產商大疆、順豐速運及內地首間民辦互聯網銀行微眾等均是香港人創辦，足證內地提供實際機遇，認為香港青年不應目光狹獈留港，要逐工作、機遇而居，強調大灣區不止提供資源，更提供市場。

不過，另一嘉賓、資訊科技界選委兼元朗區議員王百羽糾正指，大疆創辦人汪滔僅為曾到香港就學的內地人。

羅家聰也形容，香港人北上發展或內地到港投資，並不算融合，只是單邊流向，並指盧偉國所舉出的內地科技龍頭企業，實際上也非研創高端科技，有關科技股中的科研內涵不高，直言騰訊僅是手機遊戲企業，「最尖端（科研部份）美國一夾你，你就企喺度」。

烽煙節目的民主黨屯門區議員盧俊宇則關注內地對知識產權的保障，質疑內地法治水平、知識產權管理不足等，無法為年輕人提供足夠信心到內地發展，兩地難言合作。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則在Now新聞台節目《大鳴大放》指，北京視深圳為大灣區發展的「引擎」是將香港地位稍為降低，認為香港這幾年來出現的事情，的確令中央對香港的信心有所減少，顧慮卻增加，尤其擔心香港成為讓外部勢力對付中國的一個顛覆基地，認為中國無法等待香港慢慢調整心態及做好準備去帶領大灣區發展，「所以中國將深圳嘅位置放得更加重，而將香港嘅位置放得低一點」。

劉並重提，港府及社會均欠積極性，未意識到目前面對的危機，認為要強化香港在法律和金融等優勢。

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